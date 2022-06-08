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Каладзе выбрал нового главу инфраструктурной службы мэрии Тбилиси
Каладзе выбрал нового главу инфраструктурной службы мэрии Тбилиси
Мэр Тбилиси заявил о серьезных проблемах в сфере инфраструктуры и важных проектах 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T13:10+0400
2022-06-08T13:10+0400
2022-06-08T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Городскую службу развития инфраструктуры мэрии Тбилиси возглавит Леван Нароушвили, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.По его словам, кандидатура Нароушвили будет представлена в сакребуло (городское собрание) на утверждение.До сих пор Нароушвили возглавлял районную администрацию Глдани в Тбилиси.
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси
Каладзе выбрал нового главу инфраструктурной службы мэрии Тбилиси
Мэр Тбилиси заявил о серьезных проблемах в сфере инфраструктуры и важных проектах
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Городскую службу развития инфраструктуры мэрии Тбилиси возглавит Леван Нароушвили, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.
"Это очень ответственная служба. Есть серьезные проблемы, а также важные проекты, которые будут реализованы в ближайшие месяцы. Так что желаю Левану успехов на этой ответственной должности", - сказал Каха Каладзе.
По его словам, кандидатура Нароушвили будет представлена в сакребуло (городское собрание) на утверждение.
До сих пор Нароушвили возглавлял районную администрацию Глдани в Тбилиси.