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Казахстан отказался от "суперпрезидентской" формы правления

Казахстан отказался от "суперпрезидентской" формы правления

Необходимость политической модернизации страны возникла после попытки госпереворота в январе 2022 года, сказал президент 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T10:21+0400

2022-06-08T10:21+0400

2022-06-08T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Казахстане вступили в силу поправки в Конституцию страны, которые закрепляют окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством, сообщает РИА Новости. Изменения и дополнения в конституцию поддержали 77,18% избирателей в ходе референдума 5 июня.Необходимость скорейшей политической модернизации страны подтвердила попытка государственного переворота в январе 2022 года, пояснил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Именно поэтому поправки в основной закон страны были вынесены на референдум.Согласно поправкам, снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей.Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

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