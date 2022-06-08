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Казахстан отказался от "суперпрезидентской" формы правления
Казахстан отказался от "суперпрезидентской" формы правления
Необходимость политической модернизации страны возникла после попытки госпереворота в январе 2022 года, сказал президент 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T10:21+0400
2022-06-08T10:21+0400
2022-06-08T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Казахстане вступили в силу поправки в Конституцию страны, которые закрепляют окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством, сообщает РИА Новости. Изменения и дополнения в конституцию поддержали 77,18% избирателей в ходе референдума 5 июня.Необходимость скорейшей политической модернизации страны подтвердила попытка государственного переворота в январе 2022 года, пояснил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Именно поэтому поправки в основной закон страны были вынесены на референдум.Согласно поправкам, снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей.Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
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Sputnik Грузия
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новости, в мире, касым-жомарт токаев , казахстан
Казахстан отказался от "суперпрезидентской" формы правления
Необходимость политической модернизации страны возникла после попытки госпереворота в январе 2022 года, сказал президент
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik.
В Казахстане вступили в силу поправки в Конституцию страны, которые закрепляют окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством, сообщает РИА Новости
.
Изменения и дополнения в конституцию поддержали 77,18% избирателей в ходе референдума 5 июня.
Необходимость скорейшей политической модернизации страны подтвердила попытка государственного переворота в январе 2022 года, пояснил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Именно поэтому поправки в основной закон страны были вынесены на референдум.
Согласно поправкам, снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей.
Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.