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Музей кукол и игрушек переедет в здание Сакребуло Тбилиси

Музей кукол и игрушек переедет в здание Сакребуло Тбилиси

Расходы на обустройство музея будут включены в бюджет 2023 года, отметил Каладзе 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T14:20+0400

2022-06-08T14:20+0400

2022-06-08T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский музей кукол и игрушек расположится в здании столичного Городского собрания (Сакребуло), заявил мэр столицы Каха Каладзе.По словам градоначальника, расходы на обустройство музея будут включены в бюджет 2023 года. Проектирование территории, отведенной под музей, начнется в этом году.Тбилисский музей кукол был основан в 1937 году детской писательницей и педагогом Тинатин Туманишвили. Кроме кукол первоначальную коллекцию составляли кукольная посуда, игрушки, книги и рукописи. В 90-е годы музей был ограблен: пропали 24 куклы работы голландских, французских и швейцарских мастеров. В результате он был закрыт для посетителей на более чем 15 лет.В 2008 году коллекция музея была пополнена и вновь открыта для посетителей. Музей кукол насчитывает около трех тысяч редких экспонатов. Это куклы XIX-XX в. из Индии, Китая, Японии и стран Европы.С 2012 года музей кукол находится в ожидании нового здания, где смогут разместить все экспонаты. Ранее Музей кукол планировали разместить в одном из самым известных парков Тбилиси Мзиури. Но, как пояснили городские власти, строительство музея на территории парка в центре города противоречит закону.

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