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Музей кукол и игрушек переедет в здание Сакребуло Тбилиси
Музей кукол и игрушек переедет в здание Сакребуло Тбилиси
Расходы на обустройство музея будут включены в бюджет 2023 года, отметил Каладзе 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T14:20+0400
2022-06-08T14:20+0400
2022-06-08T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский музей кукол и игрушек расположится в здании столичного Городского собрания (Сакребуло), заявил мэр столицы Каха Каладзе.По словам градоначальника, расходы на обустройство музея будут включены в бюджет 2023 года. Проектирование территории, отведенной под музей, начнется в этом году.Тбилисский музей кукол был основан в 1937 году детской писательницей и педагогом Тинатин Туманишвили. Кроме кукол первоначальную коллекцию составляли кукольная посуда, игрушки, книги и рукописи. В 90-е годы музей был ограблен: пропали 24 куклы работы голландских, французских и швейцарских мастеров. В результате он был закрыт для посетителей на более чем 15 лет.В 2008 году коллекция музея была пополнена и вновь открыта для посетителей. Музей кукол насчитывает около трех тысяч редких экспонатов. Это куклы XIX-XX в. из Индии, Китая, Японии и стран Европы.С 2012 года музей кукол находится в ожидании нового здания, где смогут разместить все экспонаты. Ранее Музей кукол планировали разместить в одном из самым известных парков Тбилиси Мзиури. Но, как пояснили городские власти, строительство музея на территории парка в центре города противоречит закону.
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тбилиси, сакребуло тбилиси, грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе, куклы, тбилисский музей кукол и игрушек
Музей кукол и игрушек переедет в здание Сакребуло Тбилиси
Расходы на обустройство музея будут включены в бюджет 2023 года, отметил Каладзе
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский музей кукол и игрушек расположится в здании столичного Городского собрания (Сакребуло), заявил мэр столицы Каха Каладзе.
"Уникальные экземпляры хранятся в фонде Музея кукол и игрушек. Радостно, что он будет располагаться в историческом здании Тбилиси. У каждого будет возможность увидеть уникальные и ценные экземпляры кукол", – сказал Каладзе на заседании правительства.
По словам градоначальника, расходы на обустройство музея будут включены в бюджет 2023 года. Проектирование территории, отведенной под музей, начнется в этом году.
Тбилисский музей кукол был основан в 1937 году детской писательницей и педагогом Тинатин Туманишвили. Кроме кукол первоначальную коллекцию составляли кукольная посуда, игрушки, книги и рукописи. В 90-е годы музей был ограблен: пропали 24 куклы работы голландских, французских и швейцарских мастеров. В результате он был закрыт для посетителей на более чем 15 лет.
В 2008 году коллекция музея была пополнена и вновь открыта для посетителей. Музей кукол насчитывает около трех тысяч редких экспонатов. Это куклы XIX-XX в. из Индии, Китая, Японии и стран Европы.
С 2012 года музей кукол находится в ожидании нового здания, где смогут разместить все экспонаты. Ранее Музей кукол планировали разместить в одном из самым известных парков Тбилиси Мзиури. Но, как пояснили городские власти, строительство музея на территории парка в центре города противоречит закону.