https://sputnik-georgia.ru/20220608/na-stile-i-opasna-brendon-stoun-predstavil-klip-na-novuyu-pesnyu--video-267262506.html
"На стиле и опасна": Брендон Стоун представил клип на новую песню – ВИДЕО
"На стиле и опасна": Брендон Стоун представил клип на новую песню – ВИДЕО
Видео было снято несколько месяцев назад в столице Азербайджана 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T18:19+0400
2022-06-08T18:19+0400
2022-06-08T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Эстрадный певец и композитор Брендон Стоун (Бесик Шпетишвили) презентовал снятый в Баку клип на композицию "На стиле и опасна", пишет Sputnik Азербайджан. "Клип был снят восемь месяцев назад, мы все время откладывали релиз, но уже очень захотелось показать его вам", - написал в соцсетях Стоун, который выступил автором музыки и слов к песне.Режиссером проекта является Эмин Мурадов. В съемках принимали участие азербайджанские актеры Александра Бирюкова и Джордж Гафаров.Брендон Стоун – певец, композитор, пианист, музыкальный продюсер. Является автором сотен произведений в разных жанрах и направлениях. Живет в Германии. Прославился после участия в российском вокальном проекте "Голос".
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Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
брендон стоун, новости, грузия, в мире, шоу-бизнес
"На стиле и опасна": Брендон Стоун представил клип на новую песню – ВИДЕО
Видео было снято несколько месяцев назад в столице Азербайджана
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik.
Эстрадный певец и композитор Брендон Стоун (Бесик Шпетишвили) презентовал снятый в Баку клип на композицию "На стиле и опасна", пишет Sputnik Азербайджан
.
"Клип был снят восемь месяцев назад, мы все время откладывали релиз, но уже очень захотелось показать его вам", - написал в соцсетях Стоун, который выступил автором музыки и слов к песне.
Режиссером проекта является Эмин Мурадов. В съемках принимали участие азербайджанские актеры Александра Бирюкова и Джордж Гафаров.
Брендон Стоун – певец, композитор, пианист, музыкальный продюсер. Является автором сотен произведений в разных жанрах и направлениях. Живет в Германии. Прославился после участия в российском вокальном проекте "Голос".