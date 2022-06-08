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Обвиняемый в преследовании политика в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый в преследовании политика в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
Адвокат требовал освободить своего подзащитного под залог в размере 1 тысячи лари 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T21:11+0400
2022-06-08T21:11+0400
2022-06-08T22:16+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил под арест на время следствия Ираклия Хомасуридзе, который обвиняется в преследовании члена "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили с применением насилия из-за политических взглядов.Инцидент произошел в центре Тбилиси 6 июня, спустя несколько недель после того, как брат Давида Бердзенишвили Леван Бердзенишвили назвал грузинского царя Ираклия II предателем. Высказывание профессора университета Леван Бердзенишвили вызвало бурную реакцию части населения страны. Как заявила прокурор Анна Лелиашвили, Хомасуридзе оскорбил Давида Бердзенишвили, а также ударил его по голени. В это время Бердзенишвили сопровождала председатель "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе.Об избрании ареста для Хомасуридзе ходатайствовала прокуратура. Судья Лаша Клдиашвили учел аргументы Лелиашвили, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства и удовлетворил ходатайство.С позицией обвинения категорически не согласен адвокат Хомасуридзе Нодар Икашвили. Он утверждает, что Хомасуридзе был задержан по надуманной причине. На суде адвокат настаивал на освобождении своего подзащитного под залог в размере 1 тысячи лари.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Обвиняемый в преследовании политика в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме
21:11 08.06.2022 (обновлено: 22:16 08.06.2022)
Адвокат требовал освободить своего подзащитного под залог в размере 1 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил под арест на время следствия Ираклия Хомасуридзе, который обвиняется в преследовании члена "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили с применением насилия из-за политических взглядов.
Инцидент произошел в центре Тбилиси 6 июня, спустя несколько недель после того, как брат Давида Бердзенишвили Леван Бердзенишвили назвал грузинского царя Ираклия II предателем. Высказывание профессора университета Леван Бердзенишвили вызвало бурную реакцию части населения страны.
Как заявила прокурор Анна Лелиашвили, Хомасуридзе оскорбил Давида Бердзенишвили, а также ударил его по голени. В это время Бердзенишвили сопровождала председатель "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе.
Об избрании ареста для Хомасуридзе ходатайствовала прокуратура. Судья Лаша Клдиашвили учел аргументы Лелиашвили, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства и удовлетворил ходатайство.
С позицией обвинения категорически не согласен адвокат Хомасуридзе Нодар Икашвили. Он утверждает, что Хомасуридзе был задержан по надуманной причине. На суде адвокат настаивал на освобождении своего подзащитного под залог в размере 1 тысячи лари.