https://sputnik-georgia.ru/20220608/ne-uspeli-unichtozhit-chto-obnaruzhili-v-bunkerakh-azovstali-267267046.html

"Не успели уничтожить". Что обнаружили в бункерах "Азовстали"

"Не успели уничтожить". Что обнаружили в бункерах "Азовстали"

Гарнизон "Азовстали" сложил оружие более трех недель назад, но территорию завода военные ДНР и России прочесывают до сих пор 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T22:02+0400

2022-06-08T22:02+0400

2022-06-08T22:02+0400

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Обследовать промышленный комплекс площадью 12 гектаров — задача непростая. То и дело попадаются опасные находки. О том, как была устроена украинская система обороны, — в репортаже автора РИА Новости Андрея Коца.Разрушен почти полностьюДля журналистов вход на "Азовсталь" открыт только с востока — через Левобережный район. У въезда безмолвным стражем замер старенький советский танк Т-55. Еще три недели назад он еле держался на сильно поврежденном от артобстрелов постаменте. Чтобы не грохнулся с бетонного блока окончательно, военнослужащие ДНР подогнали ремонтно-эвакуационную машину и оттащили раритет к своему блокпосту. Теперь прячутся в тени боевой машины от палящего июньского солнца.Комбинат уничтожен практически полностью. Картина разрушений затмевает даже фотографии предприятия в сентябре 1943-го, когда отступающие немцы взорвали все основные производственные объекты. Теоретически все можно отстроить заново. Однако сначала нужно разминировать очень большую территорию и расчистить руины.Завод-крепостьПо сути, "Азовсталь" — город в городе. В советское время здесь построили 41 цех и 80 крупных зданий. Одних только столовых два десятка. А сколько бункеров и подземных технологических помещений, не знают даже местные ветераны труда.Толстые стены надежно защищают от пуль и танковых снарядов. Разветвленные подземные коммуникации позволяют быстро перебрасывать подразделения с одного места в другое. А через широкие ворота легко загонять боевую технику, укрываясь от ударов с воздуха."Вы представляете, чем бы обернулся лобовой штурм этой крепости? — задает риторический вопрос офицер МВД ДНР Андрей, сопровождающий журналистов. — Азовцы хорошо знали местность, еще до начала спецоперации не раз сюда приезжали и все осматривали. Загоняли внутрь автомобили с неизвестным грузом. В их бункерах мы находили подробные карты комбината, на которых были отмечены рубежи обороны. В общем, они готовились драться всерьез".Тяжелые аргументыВместо лобовой атаки "Азовсталь" окружили, подтянули крупнокалиберные минометы "Тюльпан" и огнеметные системы "Солнцепек", подняли в воздух авиацию с тяжелыми бетонобойными бомбами и принялись методично ровнять металлургический комбинат с землей.Некоторые цеха полностью разрушены. Вдоль дороги слева и справа — воронки метров десять в диаметре и четыре в глубину. На открытой площадке ближе к центру — разбитая техника ВСУ, бронетранспортеры "Буцефал". Бронеавтомобиль "Богдан" неведомая сила перевернула с колес на крышу, словно игрушку.Внутри вроде бы уцелевших строений — полный хаос. В цеху переработки коксовых шлаков производственное оборудование разбито, следы пожара. На стене, словно в насмешку, уцелела табличка: "Соблюдай правила противопожарной безопасности". В здании теплоэлектроцентрали нет нескольких стен, генераторная уничтожена. В цеху рельсовых скреплений все раздавлено траками тяжелой бронетехники.Впрочем, кое-что сохранилось. В толстолистовом цеху до потолка высятся штабеля с готовой продукцией — это так называемые слябы, толстые стальные заготовки прямоугольного сечения для проката листовой стали. Стоят недешево. Как только завод разминируют, слябы вывезут и пустят в дело. Сталь для восстановления разрушенного войной Мариуполя жизненно необходима.Не оставим ничегоОфицер ДНР рассказывает: гарнизон практически безвылазно сидел в подземных укрытиях еще советских времен. Таких десятки. Вход в один из бункеров наполовину завален. Осторожно перебираемся через куски разбитого бетона и спускаемся. В нос бьет резкий запах гари. В свете фонаря — обуглившиеся остовы армейских сетчатых кроватей, обгоревшая форма и какие-то искореженные железки. Сопровождающий говорит, что сюда вэсэушники перед капитуляцией стащили большую часть исправного оружия, боеприпасов. И подожгли.Соседнее укрытие то ли не успели сжечь, то ли не сочли это нужным. Толстые бронированные двери способны выдержать даже близкий взрыв мощного фугаса. За ними — несколько просторных помещений. На выкрашенных зеленой краской стенах — стенды с инструкциями по гражданской обороне. Пол завален брошенными бушлатами, кителями, штанами. Преимущественно армейскими, но встречаются и новенькие куртки "Метинвест". Надеясь выбраться из окружения, бойцы ВСУ массово скидывали обмундирование и переодевались в форму работников "Азовстали". Но сойти за гражданских удалось немногим.Журналистам настоятельно рекомендуют не наступать на одежду — в карманах могут до сих пор лежать взрывоопасные "сюрпризы". Часть боекомплекта уничтожить действительно не успели. В одном из помещений — несколько ящиков с гранатами, патронные цинки, выстрелы-"морковки" от РПГ-7, снаряженная пулеметная лента. А рядом с импровизированным арсеналом — книга Фадеева "Молодая гвардия".В бункере с икройСудя по этому бункеру, жили здесь неплохо. Генератор, санузел, душ. Но сантехника постоянно выходила из строя, поэтому нужду справляли в пластиковые бутылки. А в них недостатка не было. Одна из кладовок заполнена невскрытыми упаковками с газированной минеральной водой. По самым скромным прикидкам, хватило бы ее еще на месяц. Не было проблем и с едой: пшенка, консервы, "закрутки", сухпайки.И все же постоянный грохот падающих авиабомб, осыпающаяся с потолка штукатурка, темнота вокруг и отсутствие подкреплений сломили гарнизон психологически. По данным Минобороны России, в плен сдались около двух с половиной тысяч бойцов. Битва за "Азовсталь" завершилась. Однако военные предполагают, что на территории в 12 гектаров до сих пор могут укрываться малочисленные вооруженные группы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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