https://sputnik-georgia.ru/20220608/opyat-sboi-podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-267202080.html

Опять сбои: подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси

Опять сбои: подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи" 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T10:02+0400

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теласи

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 8 июня, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Вашлиджвари (частично), села Лиси (частично), пр. Пекина (частично), поселка Квемо Ведзиси (частично), пр. Геловани (частично), ул. Петрици, Тапуридзе Валентина, Мухрана Мачавариани, Земо Ведзиси, Акакия Гахокидзе, Готуа, Зоврети, Вазисубани, Сахокия, Ильи Одишелидзе, Львовской, Костава, Ардазяна, Сократа Аршба, Шартава, Очамчирской, Ониашвили, Канделаки, Одесской, Имедашвили, Черкезишвили, Виталия Дараселия, Гагарина, Габриела Исакадзе, Мгалоблишвили, Кушиташвили, Анагской, Люксембурга, Иосеба Бакрадзе, Мирзы Геловани, Левандовского, Ташкентской, Авксенти Начкебия, Цхинвальской, Вардена Цулукидзе и Мери Давиташвили.В районе Ваке с 10:00 до 18:00 часов света не будет у населения поселка Цкнети (частично).В Крцанисском районе с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей села Телети, Гардабанского шоссе, поселка Поничала (частично), Марнеульского шоссе, ул. Жордания, Телетской, Левана Гогоберидзе, Земо Поничала (частично), Евгения Гегечкори, Крцанисской (частично), Серги Сургуладзе и Ломинадзе. С 11:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Крцанисской (частично).В Мтацминдском районе с 10:00 до 18:00 часов света не будет на ул. Асатиани, Мтацминдской, Бату Кравеишвили, Читадзе, Чонкадзе, Вахтанга Мосидзе и Кириле Уклеба.В Исанском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения электроснабжения коснутся жителей пр. Монаха Габриела, ул. Вирсаладзе, Богдана Хмельницкого, Лерцами, Абусеридзе-Тбели, Сахалхо, Хеви и Чолокашвили.Электроснабжение нарушится и в Надзаладевском районе. С 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей III квартала XI микрорайона поселка ТЭВЗ, I II III IV V кварталов III микрорайона поселка ТЭВЗ (частчно), I II III V кварталов III микрорайона поселка Згвисубани (частично), I квартала XI микрорайона поселка Згвисубани (частично), ул. Лекишвили и Гии Ромелашвили.Сбой с электричеством будет и в районе Глдани. Там с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей II микрорайона Мухиани (частично), IVа, IVб микрорайонов Мухиани (частично), поселка Глданского оврага (частично), Военного поселка, III, IV, V микрорайонов Глданского массива (частично), IV микрорайона поселка ТЭВЗ (частично), Тианетского шоссе, II микрорайона Мухиани (частично), ул. Керченской, Гагарина, Качарава, Марка Бронштейна, Хевдзмари, Хизабаври, Николоза Шенгелая, Рамаза Шенгелия, Алеко Гобронидзе, Хизамбарели, Мамкоди, Героев Курсантов, Омара Хизанишвили, Ильи Векуа Ипполитова-Иванова, Шешелидзе, Коринта, Морети, Табидзе, Вартагава и Ахметели.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия