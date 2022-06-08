https://sputnik-georgia.ru/20220608/platforma-33-vsegda-otkryta-dlya-gruzii--lavrov-267254683.html

"Платформа "3+3" всегда открыта для Грузии" – Лавров

"Платформа "3+3" всегда открыта для Грузии" – Лавров

С инициативой о платформе "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) выступили лидеры Азербайджана и Турции 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T14:45+0400

2022-06-08T14:45+0400

2022-06-08T14:45+0400

формат "3+3" по закавказью

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Очередное заседание платформы "3+3" будет проведено в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. О дате второго заседания будет объявлено позже, пишет Sputnik Азербайджан.С инициативой о платформе "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В начале декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.

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формат "3+3" по закавказью, новости, турция, иран, азербайджан, лавров, россия, тбилиси