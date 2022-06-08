https://sputnik-georgia.ru/20220608/pochemu-zelenskiy-ne-vystupil-pered-parlamentom-gruzii-spiker-nazval-prichinu-267261671.html

Почему Зеленский не выступил перед парламентом Грузии? Спикер назвал причину

Почему Зеленский не выступил перед парламентом Грузии? Спикер назвал причину

Тему выступления Зеленского в парламенте подняли оппозиционные депутаты 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T17:33+0400

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украина

владимир зеленский

шалва папуашвили

политика

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский не выступил с обращением перед парламентом Грузии.Тему выступления Зеленского в парламенте подняли оппозиционные депутаты, которые обвинили власти в том, что парламентское большинство против обращения президента Украины.Он назвал печальным фактом, что Грузия, несмотря на сделанное для Украины и украинского народа, является единственной страной в Европе, откуда украинские власти отозвали посла."Поэтому я и предполагаю, что президент Украины не обратится к той стране, в отношении которой он объявил дипломатический демарш", - сказал Папуашвили.Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причина, как пояснил Зеленский, - недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России.Впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей 1 марта.После заявления Зеленского временным поверенным по делам Украины в Грузии был назначен Андрей Касьянов. Между тем, в середине марта СМИ стало известно, что, несмотря на отзыв, посол Игорь Долгов не покидал Грузию.

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украина, владимир зеленский, шалва папуашвили, политика, новости, грузия, европа