https://sputnik-georgia.ru/20220608/problema-byla-v-kachestve-vody-v-gwp-obyasnili-prichinu-otklyucheniya-267259208.html
"Проблема была в качестве воды": в GWP объяснили причину отключения
"Проблема была в качестве воды": в GWP объяснили причину отключения
Вчера горожане остались без воды, после того как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо, где бушевала стихия 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T16:19+0400
2022-06-08T16:19+0400
2022-06-08T16:22+0400
каха каладзе
грузия
новости
общество
сагурамо
тбилиси
вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24547/89/245478921_0:80:1924:1162_1920x0_80_0_0_bc43363d58ea1c867dcf46f42c1656ee.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Водоснабжение десяткам тысяч жителям Тбилиси было отключено из-за угрозы загрязнения питьевой воды, заявил гендиректор водораспределительной компании Georgian Water & Power Ираклий Бабухадия.Накануне жители центральных районов Тбилиси остались без воды, после того как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо.По его словам, на данном этапе водоснабжение уже востановленно большей части жителей центральных районов Тбилиси и качество воды проверено."Система водоснабжения была промыта, качество воды – проверено лабораторно. На данном этапе большинству населения восстановлено водоснабжение. Компания продолжает необходимые работы для восстановления стабильного водоснабжения", - добавил Бабухадия.Между тем частые аварии и отключения воды в центральных районах Тбилиси вызвали недовольство жителей Тбилиси, которые обвиняют в этом не только компанию по водоснабжению, но и местные власти."Georgian Water & Power – частная компания, и сеть водоснабжения – ее собственность. Из-за обильных осадков появилась проблема в чистоте питьевой воды, из-за чего они приняли решение временно ограничить подачу воды, чтобы население получило чистую воду", - сказал мэр Тбилиси.В Грузии вода из крана является питьевой, и ее качество проверяется ежедневно в лаборатории. В летний период, когда температура воздуха в столице превышает 30 градусов по Цельсию, отключение воды особенно болезненно воспринимается местными жителями, которые не покупают питьевую воду, а пьют ее из крана.
сагурамо
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24547/89/245478921_136:0:1789:1240_1920x0_80_0_0_b3d5d56b5a97e89c8cd4969c4a595c39.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каха каладзе, грузия, новости, общество, сагурамо, тбилиси, вода
"Проблема была в качестве воды": в GWP объяснили причину отключения
16:19 08.06.2022 (обновлено: 16:22 08.06.2022)
Вчера горожане остались без воды, после того как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо, где бушевала стихия
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Водоснабжение десяткам тысяч жителям Тбилиси было отключено из-за угрозы загрязнения питьевой воды, заявил гендиректор водораспределительной компании Georgian Water & Power Ираклий Бабухадия.
Накануне жители центральных районов Тбилиси остались без воды, после того как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо.
"С учетом беспрецедентного явления, вызванного стихией, мы приняли решение ограничить водоснабжение, чтобы под угрозой не оказалось качество воды", - сказал Бабухадия.
По его словам, на данном этапе водоснабжение уже востановленно большей части жителей центральных районов Тбилиси и качество воды проверено.
"Система водоснабжения была промыта, качество воды – проверено лабораторно. На данном этапе большинству населения восстановлено водоснабжение. Компания продолжает необходимые работы для восстановления стабильного водоснабжения", - добавил Бабухадия.
Между тем частые аварии и отключения воды в центральных районах Тбилиси вызвали недовольство жителей Тбилиси, которые обвиняют в этом не только компанию по водоснабжению, но и местные власти.
"Georgian Water & Power – частная компания, и сеть водоснабжения – ее собственность. Из-за обильных осадков появилась проблема в чистоте питьевой воды, из-за чего они приняли решение временно ограничить подачу воды, чтобы население получило чистую воду", - сказал мэр Тбилиси.
В Грузии вода из крана является питьевой, и ее качество проверяется ежедневно в лаборатории. В летний период, когда температура воздуха в столице превышает 30 градусов по Цельсию, отключение воды особенно болезненно воспринимается местными жителями, которые не покупают питьевую воду, а пьют ее из крана.