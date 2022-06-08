https://sputnik-georgia.ru/20220608/problema-byla-v-kachestve-vody-v-gwp-obyasnili-prichinu-otklyucheniya-267259208.html

"Проблема была в качестве воды": в GWP объяснили причину отключения

"Проблема была в качестве воды": в GWP объяснили причину отключения

Вчера горожане остались без воды, после того как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо, где бушевала стихия 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T16:19+0400

2022-06-08T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Водоснабжение десяткам тысяч жителям Тбилиси было отключено из-за угрозы загрязнения питьевой воды, заявил гендиректор водораспределительной компании Georgian Water & Power Ираклий Бабухадия.Накануне жители центральных районов Тбилиси остались без воды, после того как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо.По его словам, на данном этапе водоснабжение уже востановленно большей части жителей центральных районов Тбилиси и качество воды проверено."Система водоснабжения была промыта, качество воды – проверено лабораторно. На данном этапе большинству населения восстановлено водоснабжение. Компания продолжает необходимые работы для восстановления стабильного водоснабжения", - добавил Бабухадия.Между тем частые аварии и отключения воды в центральных районах Тбилиси вызвали недовольство жителей Тбилиси, которые обвиняют в этом не только компанию по водоснабжению, но и местные власти."Georgian Water & Power – частная компания, и сеть водоснабжения – ее собственность. Из-за обильных осадков появилась проблема в чистоте питьевой воды, из-за чего они приняли решение временно ограничить подачу воды, чтобы население получило чистую воду", - сказал мэр Тбилиси.В Грузии вода из крана является питьевой, и ее качество проверяется ежедневно в лаборатории. В летний период, когда температура воздуха в столице превышает 30 градусов по Цельсию, отключение воды особенно болезненно воспринимается местными жителями, которые не покупают питьевую воду, а пьют ее из крана.

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каха каладзе, грузия, новости, общество, сагурамо, тбилиси, вода