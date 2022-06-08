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Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси
Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси
Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T00:33+0400
2022-06-08T00:33+0400
2022-06-08T01:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самолет, летевший из Баку в Тбилиси, вернулся в аэропорт вылета из-за грозы в столице Грузии.Самолет в 23:19 успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.В авиакомпании отметили, что пассажиры рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, баку, авиасообщение
Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси
00:33 08.06.2022 (обновлено: 01:33 08.06.2022)
Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самолет, летевший из Баку в Тбилиси, вернулся в аэропорт вылета из-за грозы в столице Грузии.
"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J29225 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за резкого ухудшения погодных условий в районе аэропорта в Тбилиси", - говорится в сообщении азербайджанской авиакомпании Azal.
Самолет в 23:19 успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В авиакомпании отметили, что пассажиры рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.