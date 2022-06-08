https://sputnik-georgia.ru/20220608/samolet-iz-baku-ne-smog-sest-v-tbilisi-267239932.html

Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси

Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий 08.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самолет, летевший из Баку в Тбилиси, вернулся в аэропорт вылета из-за грозы в столице Грузии.Самолет в 23:19 успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.В авиакомпании отметили, что пассажиры рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, баку, авиасообщение