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https://sputnik-georgia.ru/20220608/samolet-iz-baku-ne-smog-sest-v-tbilisi-267239932.html
Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси
Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси
Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий 08.06.2022, Sputnik Грузия
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новости
происшествия
тбилиси
баку
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самолет, летевший из Баку в Тбилиси, вернулся в аэропорт вылета из-за грозы в столице Грузии.Самолет в 23:19 успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.В авиакомпании отметили, что пассажиры рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, баку, авиасообщение

Самолет из Баку не смог сесть в Тбилиси

00:33 08.06.2022 (обновлено: 01:33 08.06.2022)
© photo : AZALПассажирский самолет AZAL,
Пассажирский самолет AZAL, - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2022
© photo : AZAL
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Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самолет, летевший из Баку в Тбилиси, вернулся в аэропорт вылета из-за грозы в столице Грузии.

"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J29225 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за резкого ухудшения погодных условий в районе аэропорта в Тбилиси", - говорится в сообщении азербайджанской авиакомпании Azal.

Самолет в 23:19 успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В авиакомпании отметили, что пассажиры рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.
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