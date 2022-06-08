https://sputnik-georgia.ru/20220608/sovfed-rossii-odobril-neispolnenie-postanovleniy-espch-267257097.html

Совфед России одобрил неисполнение постановлений ЕСПЧ

Совфед России одобрил неисполнение постановлений ЕСПЧ

Россия с 16 марта не является членом Совета Европы, в который входила с 1996 года 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T15:30+0400

2022-06-08T15:30+0400

2022-06-08T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Совет Федерации одобрил законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта, сообщает РИА Новости. Что касается вынесенных ранее судом решений, выплата компенсаций будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Эти выплаты Генпрокуратура может производить до 1 января 2023 года.Согласно документам, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.Россия 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.Россия была членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года.

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