https://sputnik-georgia.ru/20220608/spiker-parlamenta-prizval-deputatov-rezhe-naveschat-saakashvili-v-tyurme-267264222.html

Спикер парламента призвал депутатов реже навещать Саакашвили в тюрьме

Спикер парламента призвал депутатов реже навещать Саакашвили в тюрьме

Депутаты парламента Грузии с согласия спикера имеют право в любое время заходить в тюрьмы и навещать любых заключенных 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T20:02+0400

2022-06-08T20:02+0400

2022-06-08T20:02+0400

возвращение и арест саакашвили

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грузия

валерий гелашвили

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тбилиси

тбилисский городской суд

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал оппозиционных депутатов не злоупотреблять правом посещения тюрем для свиданий с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Депутаты парламента Грузии с согласия спикера имеют право в любое время навещать в тюрьмах любых заключенных. Представители части оппозиционных партий используют это право для свиданий с находящимся в тюрьме Сааакашвили.Это не должно быть инструментом для походов к партийному товарищу, добавил он.Спикер напомнил, что обычным людям приходится ждать определенный срок и преодолевать барьеры, чтобы увидеть человека в тюрьме.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилиси, тбилисский городской суд, шалва папуашвили