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Спикер парламента призвал депутатов реже навещать Саакашвили в тюрьме
Спикер парламента призвал депутатов реже навещать Саакашвили в тюрьме
Депутаты парламента Грузии с согласия спикера имеют право в любое время заходить в тюрьмы и навещать любых заключенных 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T20:02+0400
2022-06-08T20:02+0400
2022-06-08T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал оппозиционных депутатов не злоупотреблять правом посещения тюрем для свиданий с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Депутаты парламента Грузии с согласия спикера имеют право в любое время навещать в тюрьмах любых заключенных. Представители части оппозиционных партий используют это право для свиданий с находящимся в тюрьме Сааакашвили.Это не должно быть инструментом для походов к партийному товарищу, добавил он.Спикер напомнил, что обычным людям приходится ждать определенный срок и преодолевать барьеры, чтобы увидеть человека в тюрьме.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилиси, тбилисский городской суд, шалва папуашвили
Спикер парламента призвал депутатов реже навещать Саакашвили в тюрьме
Депутаты парламента Грузии с согласия спикера имеют право в любое время заходить в тюрьмы и навещать любых заключенных
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал оппозиционных депутатов не злоупотреблять правом посещения тюрем для свиданий с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Депутаты парламента Грузии с согласия спикера имеют право в любое время навещать в тюрьмах любых заключенных. Представители части оппозиционных партий используют это право для свиданий с находящимся в тюрьме Сааакашвили.
"Сколько рабочих дней в январе, столько я выдал разрешений на вход в учреждение по исполнению наказаний. Но они не служат целям, прописанным в законе. Я призываю вас к сдержанности в использовании этой привилегии и не злоупотреблять ею", - сказал Папуашвили.
Это не должно быть инструментом для походов к партийному товарищу, добавил он.
Спикер напомнил, что обычным людям приходится ждать определенный срок и преодолевать барьеры, чтобы увидеть человека в тюрьме.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.