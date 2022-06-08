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В честь любимых актрис Серго Параджанова в Тбилиси посадили деревья граната – видео
В честь любимых актрис Серго Параджанова в Тбилиси посадили деревья граната – видео
Представители движения "Музей Параджанова в Тбилиси" провели необычную акцию в столице Грузии в память о знаменитом режиссере. В саду Васо Годзиашвили в районе... 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T11:03+0400
2022-06-08T11:03+0400
2022-06-08T11:37+0400
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Как рассказали Sputnik Грузия представители движения, теперь они часто будут собираться в этом парке, где посадили саженцы гранатового дерева, назвав их именами любимых актрис Серго Параджанова, которые фактически служили ему музами в его творчестве. Среди них – Байя Двалишвили, Гаяне Хачатурян, Дини Вирсаладзе, Софико Чиаурели, Нино Рухадзе и Лела Алибегашвили. Представители движения "Музей Параджанова в Тбилиси" хотят посадить в парке и седьмой саженец граната. Он будет назван именем девочки Матаси, которая провела уже несколько костюмированных представлений, посвященных фильмам Параджанова и его любимым актрисам.
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видео, мультимедиа, культура, сергей параджанов, видео-новости из грузии, видео
В честь любимых актрис Серго Параджанова в Тбилиси посадили деревья граната – видео
11:03 08.06.2022 (обновлено: 11:37 08.06.2022)
Представители движения "Музей Параджанова в Тбилиси" провели необычную акцию в столице Грузии в память о знаменитом режиссере. В саду Васо Годзиашвили в районе Сабуртало они посадили шесть саженцев граната, назвав их именами любимых актрис Серго Параджанова
Как рассказали Sputnik Грузия представители движения, теперь они часто будут собираться в этом парке, где посадили саженцы гранатового дерева, назвав их именами любимых актрис Серго Параджанова, которые фактически служили ему музами в его творчестве. Среди них – Байя Двалишвили, Гаяне Хачатурян, Дини Вирсаладзе, Софико Чиаурели, Нино Рухадзе и Лела Алибегашвили.
Представители движения "Музей Параджанова в Тбилиси" хотят посадить в парке и седьмой саженец граната. Он будет назван именем девочки Матаси, которая провела уже несколько костюмированных представлений, посвященных фильмам Параджанова и его любимым актрисам.