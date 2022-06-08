https://sputnik-georgia.ru/20220608/v-chest-lyubimykh-aktris-sergo-paradzhanova-v-tbilisi-posadili-derevya-granata---video-267246150.html

В честь любимых актрис Серго Параджанова в Тбилиси посадили деревья граната – видео

В честь любимых актрис Серго Параджанова в Тбилиси посадили деревья граната – видео

Представители движения "Музей Параджанова в Тбилиси" провели необычную акцию в столице Грузии в память о знаменитом режиссере. В саду Васо Годзиашвили в районе... 08.06.2022, Sputnik Грузия

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мультимедиа

культура

сергей параджанов

видео-новости из грузии

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Как рассказали Sputnik Грузия представители движения, теперь они часто будут собираться в этом парке, где посадили саженцы гранатового дерева, назвав их именами любимых актрис Серго Параджанова, которые фактически служили ему музами в его творчестве. Среди них – Байя Двалишвили, Гаяне Хачатурян, Дини Вирсаладзе, Софико Чиаурели, Нино Рухадзе и Лела Алибегашвили. Представители движения "Музей Параджанова в Тбилиси" хотят посадить в парке и седьмой саженец граната. Он будет назван именем девочки Матаси, которая провела уже несколько костюмированных представлений, посвященных фильмам Параджанова и его любимым актрисам.

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