Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220608/v-rf-testiruyut-novuyu-vaktsinu-protiv-ospy-267256941.html
В РФ тестируют новую вакцину против оспы
В РФ тестируют новую вакцину против оспы
В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T15:16+0400
2022-06-08T15:19+0400
общество
новости
россия
шос
здоровье
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250897788_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_6263c6c0c5435498baca14d9b78b0d9e.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Клинические исследования новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов проходят в настоящее время в РФ, пишет РИА Новости. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель – вирус из семейства поксвирусов – близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).Мурашко подчеркнул, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.Признаки оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.Боитесь ли вы оспы обезьян? &gt;&gt;&gt;В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250897788_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e275ab8cea413cd7b92df0c80d8bf1d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, россия, шос, здоровье, в мире

В РФ тестируют новую вакцину против оспы

15:16 08.06.2022 (обновлено: 15:19 08.06.2022)
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках российскую вакцину "Спутник V"
Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2022
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Клинические исследования новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов проходят в настоящее время в РФ, пишет РИА Новости.
Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель – вирус из семейства поксвирусов – близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив важность консолидированных усилий со странами ШОС в реагировании на новые угрозы.

Мурашко подчеркнул, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.
Признаки оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Боитесь ли вы оспы обезьян? >>>
В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0