https://sputnik-georgia.ru/20220608/v-rf-testiruyut-novuyu-vaktsinu-protiv-ospy-267256941.html

В РФ тестируют новую вакцину против оспы

В РФ тестируют новую вакцину против оспы

В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Клинические исследования новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов проходят в настоящее время в РФ, пишет РИА Новости. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель – вирус из семейства поксвирусов – близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).Мурашко подчеркнул, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.Признаки оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.Боитесь ли вы оспы обезьян? >>>В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира.

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