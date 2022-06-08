https://sputnik-georgia.ru/20220608/v-rf-testiruyut-novuyu-vaktsinu-protiv-ospy-267256941.html
В РФ тестируют новую вакцину против оспы
В РФ тестируют новую вакцину против оспы
В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T15:16+0400
2022-06-08T15:16+0400
2022-06-08T15:19+0400
общество
новости
россия
шос
здоровье
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250897788_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_6263c6c0c5435498baca14d9b78b0d9e.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Клинические исследования новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов проходят в настоящее время в РФ, пишет РИА Новости. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель – вирус из семейства поксвирусов – близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).Мурашко подчеркнул, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.Признаки оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.Боитесь ли вы оспы обезьян? >>>В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250897788_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e275ab8cea413cd7b92df0c80d8bf1d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, россия, шос, здоровье, в мире
В РФ тестируют новую вакцину против оспы
15:16 08.06.2022 (обновлено: 15:19 08.06.2022)
В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik.
Клинические исследования новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов проходят в настоящее время в РФ, пишет РИА Новости
.
Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель – вирус из семейства поксвирусов – близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).
"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив важность консолидированных усилий со странами ШОС в реагировании на новые угрозы.
Мурашко подчеркнул, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.
Признаки оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
В мае 2022 года новые случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира.