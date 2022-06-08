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В Тбилиси стартует летняя программа для молодежи
В Тбилиси стартует летняя программа для молодежи
Каладзе назвал популяризацию здорового образа жизни одним из приоритетов мэрии 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T14:11+0400
2022-06-08T14:11+0400
2022-06-08T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси запускает масштабную летнюю программу для молодежи, направленную на пропаганду здорового образа жизни, активного отдыха и развлечений, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Принять участие в новой программе смогут жители Тбилиси от 18 до 29 лет. Молодежи предложат такие виды активностей, как походы, кемпинг, рафтинг туры, велосипедные туры по маршрутам близ Тбилиси, картинг, мини-гольф, тир у озера Лиси, а также муниципальный плавательный бассейн близ Тбилисского водохранилища."Уверен, что эта программа заинтересует многих молодых людей", – отметил Каладзе.Участников программы обеспечат услугами квалифицированных инструкторов, питанием, транспортом, экипировкой и необходимым снаряжением. Цель новой программы – сделать услуги доступными для молодых людей и повысить их интерес к здоровому образу жизни.На первом этапе принять участие в программе смогут около 5 тысяч молодых людей. Количество участников будет постепенно увеличиваться в соответствии со спросом.Программа стартует 30 июня и продлится до 30 августа. Желающие могут пройти регистрацию с 8 по 20 июня на сайте youthtbilisi.ge.
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В Тбилиси стартует летняя программа для молодежи
14:11 08.06.2022 (обновлено: 14:26 08.06.2022)
Каладзе назвал популяризацию здорового образа жизни одним из приоритетов мэрии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси запускает масштабную летнюю программу для молодежи, направленную на пропаганду здорового образа жизни, активного отдыха и развлечений, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Принять участие в новой программе смогут жители Тбилиси от 18 до 29 лет.
"Я всегда говорил и повторю сейчас, что популяризация здорового образа жизни, предложение конкретных программ для молодежи, улучшение соответствующей инфраструктуры, открытие новых спортивных площадок, популяризация спорта – это один из наших приоритетов", – сказал Каладзе.
Молодежи предложат такие виды активностей, как походы, кемпинг, рафтинг туры, велосипедные туры по маршрутам близ Тбилиси, картинг, мини-гольф, тир у озера Лиси, а также муниципальный плавательный бассейн близ Тбилисского водохранилища.
"Уверен, что эта программа заинтересует многих молодых людей", – отметил Каладзе.
Участников программы обеспечат услугами квалифицированных инструкторов, питанием, транспортом, экипировкой и необходимым снаряжением. Цель новой программы – сделать услуги доступными для молодых людей и повысить их интерес к здоровому образу жизни.
На первом этапе принять участие в программе смогут около 5 тысяч молодых людей. Количество участников будет постепенно увеличиваться в соответствии со спросом.
Программа стартует 30 июня и продлится до 30 августа. Желающие могут пройти регистрацию с 8 по 20 июня на сайте youthtbilisi.ge
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