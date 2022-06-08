https://sputnik-georgia.ru/20220608/v-tbilisi-startuet-letnyaya-programma-dlya-molodezhi-267253931.html

В Тбилиси стартует летняя программа для молодежи

В Тбилиси стартует летняя программа для молодежи

Каладзе назвал популяризацию здорового образа жизни одним из приоритетов мэрии 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T14:11+0400

2022-06-08T14:11+0400

2022-06-08T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси запускает масштабную летнюю программу для молодежи, направленную на пропаганду здорового образа жизни, активного отдыха и развлечений, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Принять участие в новой программе смогут жители Тбилиси от 18 до 29 лет. Молодежи предложат такие виды активностей, как походы, кемпинг, рафтинг туры, велосипедные туры по маршрутам близ Тбилиси, картинг, мини-гольф, тир у озера Лиси, а также муниципальный плавательный бассейн близ Тбилисского водохранилища."Уверен, что эта программа заинтересует многих молодых людей", – отметил Каладзе.Участников программы обеспечат услугами квалифицированных инструкторов, питанием, транспортом, экипировкой и необходимым снаряжением. Цель новой программы – сделать услуги доступными для молодых людей и повысить их интерес к здоровому образу жизни.На первом этапе принять участие в программе смогут около 5 тысяч молодых людей. Количество участников будет постепенно увеличиваться в соответствии со спросом.Программа стартует 30 июня и продлится до 30 августа. Желающие могут пройти регистрацию с 8 по 20 июня на сайте youthtbilisi.ge.

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