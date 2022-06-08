https://sputnik-georgia.ru/20220608/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-neznachitelno-vyrosli-267241495.html

Валютные резервы Нацбанка Грузии незначительно выросли

Валютные резервы Нацбанка Грузии незначительно выросли

Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T09:01+0400

2022-06-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 мая 2022 года составили 3 855,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За май резервы выросли на 28,8 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют.С начала года резервы снизились на 417,3 миллиона долларов или на 9,8%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Объем валютных резервов приблизился к значению на 31 декабря 2020 года, когда он составлял 3 910,8 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,4 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 910,4 миллиона долларов.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 473,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,4 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 9,8 миллиона долларов.

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