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Вучич рассказал про "адский" сценарий для Европы без российского газа

Вучич рассказал про "адский" сценарий для Европы без российского газа

В момент прекращения поставок газа из РФ возникнет дефицит электричества во всей Европе, утверждает президент Сербии 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T20:40+0400

2022-06-08T20:40+0400

2022-06-08T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сербский лидер Александр Вучич описал худший сценарий для ЕС в случае блокировки поставок газа из России и повышения цен на электроэнергию, которые станут "адом для всех".Глава Сербии Александр Вучич в ночь на минувший вторник заявил, что 10 июня ожидается подписание договора о снабжении газом, но не уточнил с кем и не привел подробностей. В среду он находится в северомакедонском Охриде, где рассказал журналистам, что Белград сейчас активно заполняет подземное хранилище (ПХГ) газа Банатски-Двор."Худший сценарий для всех - если россияне по какой-либо причине остановят поставки газа в Европу, не нам, в Европу. Или потому, что кто-то не заплатит в рублях или не захочет, есть разные варианты… При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до 320-350 евро за мегаватт, это ад для всех", - считает Вучич.Президент Сербии утверждает, что в момент прекращения поставок газа из РФ возникнет нехватка электричества во всей Европе, "не говоря уже о нас в регионе"."Когда не станет газа, вы не сможете снабжать газовые теплоэлектростанции. Например, в Нови-Саде и Панчево, где ежедневно расходуется 2,8 миллиона кубических метров газа зимой, а должны будете производить новые мегаватты электроэнергии", - отметил сербский лидер."Ключевой вопрос в этом будет финансовый. Если купите миллион кубометров газа по (ожидаемой рыночной - ред.) цене в 5 тысяч долларов за тысячу кубометров, это уже пять миллионов долларов в день, а если купите 5 миллионов кубометров, это уже 25 миллионов долларов в день, за три месяца это 2 миллиарда 250 миллионов евро, кто за это заплатит?" - подчеркнул глава государства.Напомним, единственным поставщиком газа в Сербию является Россия и переговоры о новом контракте вошли в финальную стадию после телефонного разговора Вучича с российским лидером Владимиром Путиным 29 мая. Президент Сербии сообщал, что в разговоре с Путиным достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом".

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