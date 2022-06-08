https://sputnik-georgia.ru/20220608/zapad-pytaetsya-organizovat-defolt-rossii--peskov-267257549.html
Запад пытается организовать дефолт России – Песков
Запад пытается организовать дефолт России – Песков
Никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, утверждают в Кремле 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T15:50+0400
2022-06-08T15:50+0400
2022-06-08T15:50+0400
дмитрий песков
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в мире
новости
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Западный мир старается устроить для РФ искусственный дефолт, при этом объективно никаких оснований для него не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Запад, действительно, подталкивает (Россию) к дефолту, но – здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, причем нет абсолютно", – цитирует Пескова РИА Новости.Между тем, отвечая на вопрос журналистов о том, как в условиях санкций использовать схему для выплат за российский газ, Песков отметил, что этот вопрос стоит задавать министерству финансов."Но что касается механики выплат, все-таки лучше это в Минфине нашем уточнять", – сказал Песков.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий песков, россия, в мире, новости
Запад пытается организовать дефолт России – Песков
Никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, утверждают в Кремле
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Западный мир старается устроить для РФ искусственный дефолт, при этом объективно никаких оснований для него не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Запад, действительно, подталкивает (Россию) к дефолту, но – здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, причем нет абсолютно", – цитирует Пескова РИА Новости
.
Между тем, отвечая на вопрос журналистов о том, как в условиях санкций использовать схему для выплат за российский газ, Песков отметил, что этот вопрос стоит задавать министерству финансов.
"Но что касается механики выплат, все-таки лучше это в Минфине нашем уточнять", – сказал Песков.