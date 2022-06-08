https://sputnik-georgia.ru/20220608/zurabishvili-sdelala-pervyy-kommentariy-po-povodu-iska-o-ee-polnomochiyakh-267262179.html

Зурабишвили сделала первый комментарий по поводу иска о ее полномочиях

Зурабишвили сделала первый комментарий по поводу иска о ее полномочиях

Еще в марте правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T18:00+0400

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конституция грузии

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сейчас решается будущее страны, и вопрос о том, имеет ли президент право отклонять кандидатуры послов, в данном случае неважен, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя иск правительства.Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов. При этом президент пообещала сделать комментарий касательно самого иска позже, по возвращении на родину. Зурабишвили находится с государственным визитом в Италии."Время для этого придет тогда, когда я буду в Тбилиси, а не тогда, когда я нахожусь в самом сердце Европы, в решающий для страны момент на пути в Европу. Если мы хотим этого пути, то мы должны твердо стоять на нем и не думать о другом", - отметила Зурабишвили.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, конституция грузии