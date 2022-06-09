https://sputnik-georgia.ru/20220609/aviakompaniya-lufthansa-otmenila-sotni-reysov-iz-za-nekhvatki-personala-267301727.html

Авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала

Авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала

Отмененные рейсы составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T17:30+0400

2022-06-09T17:30+0400

2022-06-09T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Известная немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение отменить около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле 2022 года из-за нехватки рабочего персонала, сообщило агентство Bloomberg.В Lufthansa отмечают, что сегодня "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает сложности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - отметили в авиакомпании.Причина, по которой аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места, - это кризис, вызванный пандемией COVID-19. Сейчас в Lufthansa пытаются нанять новых сотрудников.

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новости, в мире, авиасообщение, экономика, коронавирус covid-19