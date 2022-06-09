https://sputnik-georgia.ru/20220609/aviakompaniya-lufthansa-otmenila-sotni-reysov-iz-za-nekhvatki-personala-267301727.html
Авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Отмененные рейсы составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T17:30+0400
2022-06-09T17:30+0400
2022-06-09T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Известная немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение отменить около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле 2022 года из-за нехватки рабочего персонала, сообщило агентство Bloomberg.В Lufthansa отмечают, что сегодня "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает сложности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - отметили в авиакомпании.Причина, по которой аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места, - это кризис, вызванный пандемией COVID-19. Сейчас в Lufthansa пытаются нанять новых сотрудников.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, авиасообщение, экономика, коронавирус covid-19
Авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Отмененные рейсы составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik.
Известная немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение отменить около 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле 2022 года из-за нехватки рабочего персонала, сообщило агентство Bloomberg
.
Cообщается, что отмененные рейсы, которые были запланированы на все пятницы и выходные дни июля, "составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни".
В Lufthansa
отмечают, что сегодня "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает сложности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - отметили в авиакомпании.
Причина, по которой аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места, - это кризис, вызванный пандемией COVID-19. Сейчас в Lufthansa пытаются нанять новых сотрудников.