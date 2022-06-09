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Экономическая война против России пошла не по плану – вице-премьер РФ
Экономическая война против России пошла не по плану – вице-премьер РФ
Благодаря мерам, принимаемым российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал"... 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T13:00+0400
2022-06-09T13:00+0400
2022-06-09T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Западный мир, вводя антироссийские санкции, ожидал, что отпугнет партнеров РФ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но принимаемые руководством России меры направили эти планы против их же инициаторов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Но, по его словам, благодаря мерам, которые принимаются российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал".В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, в мире, новости, экономика
Экономическая война против России пошла не по плану – вице-премьер РФ
Благодаря мерам, принимаемым российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал", считает Оверчук
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Западный мир, вводя антироссийские санкции, ожидал, что отпугнет партнеров РФ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но принимаемые руководством России меры направили эти планы против их же инициаторов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Давление (санкционное – ред.) нацелено на то, чтобы ослабить российскую экономику. И авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть государства-члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши связи, и в целом это будет означать, что евразийский регион не сможет экономической интеграцией действовать как самостоятельный субъект", – цитирует Оверчука, выступающего на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС" Оверчука РИА Новости.
Но, по его словам, благодаря мерам, которые принимаются российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал".
В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.