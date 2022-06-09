https://sputnik-georgia.ru/20220609/ekonomicheskaya-voyna-protiv-rossii-poshla-ne-po-planu--vitse-premer-rf-267282376.html

Экономическая война против России пошла не по плану – вице-премьер РФ

Экономическая война против России пошла не по плану – вице-премьер РФ

Благодаря мерам, принимаемым российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал"... 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T13:00+0400

2022-06-09T13:00+0400

2022-06-09T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Западный мир, вводя антироссийские санкции, ожидал, что отпугнет партнеров РФ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но принимаемые руководством России меры направили эти планы против их же инициаторов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Но, по его словам, благодаря мерам, которые принимаются российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал".В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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