https://sputnik-georgia.ru/20220609/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-tbilisi-9-iyunya-267261034.html
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 9 июня
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 9 июня
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи" 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T10:01+0400
2022-06-09T10:01+0400
2022-06-09T10:01+0400
электричество
новости
общество
грузия
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 9 июня, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Симона Чиковани, Иоселиани, Чиатурской, Бзванели и Насидзе.С 11:00 до 18:00 света не будет у населения Дигомского учебного хозяйства, III микрорайона Диди Дигоми и ул. Царя Мириана.В районе Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей III, IV, микрорайонов Глданского массива, I микрорайона Мухиани, поселка Глданского оврага, ул. Героев Курсантов, Керченской, Цкалсаденис, Гелы Чедия, Монастрис, Хизамбарели, Омара Хизанишвили, Иполитова-Иванова, Илорской, Зарзмис и Сараджишвили.В Самгори сбой в электричестве с 11:00 до 18:00 ожидает жителей IV микрорайона Варкетили-3 (частично), ул Чичинадзе, Присо, Гугушвили, Берия и Навтлугской. В Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Монаха Габриела Салосского (частично).Что касается района Ваке, там с 10:00 до 18:00 электроэнергия не будет подаваться жителям поселка Цкнети (частично).В Мтацминдском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Кипиани, Месхи, Арсена, Котетишвили, Ингороква, Ведзини и Бесики.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
электричество, новости, общество, грузия
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 9 июня
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи"
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 9 июня, сообщают в компании "Теласи".
В частности, в Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Симона Чиковани, Иоселиани, Чиатурской, Бзванели и Насидзе.
С 11:00 до 18:00 света не будет у населения Дигомского учебного хозяйства, III микрорайона Диди Дигоми и ул. Царя Мириана.
В районе Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей III, IV, микрорайонов Глданского массива, I микрорайона Мухиани, поселка Глданского оврага, ул. Героев Курсантов, Керченской, Цкалсаденис, Гелы Чедия, Монастрис, Хизамбарели, Омара Хизанишвили, Иполитова-Иванова, Илорской, Зарзмис и Сараджишвили.
В Самгори сбой в электричестве с 11:00 до 18:00 ожидает жителей IV микрорайона Варкетили-3 (частично), ул Чичинадзе, Присо, Гугушвили, Берия и Навтлугской. В Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Монаха Габриела Салосского (частично).
Что касается района Ваке, там с 10:00 до 18:00 электроэнергия не будет подаваться жителям поселка Цкнети (частично).
В Мтацминдском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Кипиани, Месхи, Арсена, Котетишвили, Ингороква, Ведзини и Бесики.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.