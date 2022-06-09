https://sputnik-georgia.ru/20220609/futbol-v-armenii-i-gruzii-nikogda-ne-umret---videomost-tbilisi-erevan-267304848.html

Футбол в Армении и Грузии никогда не умрет - видеомост Тбилиси-Ереван

Футбол в Армении и Грузии никогда не умрет - видеомост Тбилиси-Ереван

Участники обсудили предстоящий матч сборных ветеранов футбола Армении и Грузии, который состоится 16 июня в Ереване 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T18:36+0400

2022-06-09T18:36+0400

2022-06-09T20:18+0400

пресс-центр

грузия

спорт

футбол

матч ветеранов

армения

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Легенды армянского и грузинского футбола XX века - обладатель кубка УЕФА, вратарь Отар Габелия и бронзовый призер Олимпийских игр, полузащитник Хорен Оганесян приняли участие в видеомосте, организованном мультимедийными пресс-центрами Sputnik в Тбилиси и Ереване.Хорен Оганесян и Отар Габелия обсудили предстоящий матч сборных ветеранов футбола Армении и Грузии, который состоится 16 июня в Ереване. В мачте примут участие те игроки, которые ярко проявили себя в играх за национальные команды и совсем недавно завершили карьеру.От Грузии в Ереван поедут такие звезды, как Леван Кобиашвили, Александр Иашвили и Джано Ананидзе. Полный состав команды станет известен в ближайшие дни."Наши футболисты играли в ведущих клубах Европы. Они прославили нас своей игрой. Они играли добросовестно и хорошо. Показывали хороший футбол", - сказал Отар Габелия.По его словам, все эти игроки - воспитанники местных футбольных школ, которые получили прекрасную подготовку.Футбольный матч ветеранов Грузии и Армении пройдет в Ереване >>На трудности развития современных национальных футбольных школ обратил внимание Хорен Оганесян. По его словам, в Армении, как и в Грузии, много талантливой молодежи, но после 14 лет эти футболисты теряются.Он также подчеркнул, что было бы неплохо, чтобы армянские и грузинские футболисты чаще встречались между собой на турнирах. В частности, важно устраивать турниры и для юных футболистов, а не только для ветеранов.Отар Габелия предложил армянским клубам принять участие в международном турнире имени Виталия Дараселия, который проходит в Грузии, или учредить похожий международный турнир в Армении.Легендарные футболисты во время встречи вспомнили и звездное прошлое родных клубов, когда между собой играли "Динамо" Тбилиси и "Арарат" Ереван."Когда играли "Динамо" Тбилиси и "Арарат" Ереван, считай, играли сборные. Игроки бились за честь своей команды и страны. Поэтому были такие результаты", - сказал Хорен Оганесян.По словам ветеранов, футболисты, несмотря на мизерные зарплаты, думали о том, чтобы болельщики не были на них обижены, чтобы они были довольны.Оба ветерана сошлись во мнении, что в таких странах, как Армения и Грузия, футбол всегда будет спортом №1."Мы обе футбольные страны. Футбол в Армении и в Грузии никогда не умрет", - сказал Габелия.

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грузия, спорт, футбол, матч ветеранов, армения, пресс-центр