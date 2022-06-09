Футбол в Армении и Грузии никогда не умрет - видеомост Тбилиси-Ереван
18:36 09.06.2022 (обновлено: 20:18 09.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerВидеомост: Футбол в Грузии и Армении - вчера, сегодня, завтра
© photo: Sputnik / Stringer
Участники обсудили предстоящий матч сборных ветеранов футбола Армении и Грузии, который состоится 16 июня в Ереване
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Легенды армянского и грузинского футбола XX века - обладатель кубка УЕФА, вратарь Отар Габелия и бронзовый призер Олимпийских игр, полузащитник Хорен Оганесян приняли участие в видеомосте, организованном мультимедийными пресс-центрами Sputnik в Тбилиси и Ереване.
Хорен Оганесян и Отар Габелия обсудили предстоящий матч сборных ветеранов футбола Армении и Грузии, который состоится 16 июня в Ереване. В мачте примут участие те игроки, которые ярко проявили себя в играх за национальные команды и совсем недавно завершили карьеру.
© photo: Sputnik / StringerВидеомост: Футбол в Грузии и Армении - вчера, сегодня, завтра
Видеомост: Футбол в Грузии и Армении - вчера, сегодня, завтра
© photo: Sputnik / Stringer
От Грузии в Ереван поедут такие звезды, как Леван Кобиашвили, Александр Иашвили и Джано Ананидзе. Полный состав команды станет известен в ближайшие дни.
"Наши футболисты играли в ведущих клубах Европы. Они прославили нас своей игрой. Они играли добросовестно и хорошо. Показывали хороший футбол", - сказал Отар Габелия.
© photo: Sputnik / Andranik GhazaryanБронзовый призер Олимпийских игр, полузащитник Хорен Оганесян участвует в видеомосте, организованном мультимедийными пресс-центрами Sputnik в столицах Армении и Грузии
Бронзовый призер Олимпийских игр, полузащитник Хорен Оганесян участвует в видеомосте, организованном мультимедийными пресс-центрами Sputnik в столицах Армении и Грузии
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
По его словам, все эти игроки - воспитанники местных футбольных школ, которые получили прекрасную подготовку.
На трудности развития современных национальных футбольных школ обратил внимание Хорен Оганесян. По его словам, в Армении, как и в Грузии, много талантливой молодежи, но после 14 лет эти футболисты теряются.
"Нужно футболистам дать правильный путь, как они должны развиваться после 14 лет. Если сможем это сделать, все получится", - отметил Оганесян.
Он также подчеркнул, что было бы неплохо, чтобы армянские и грузинские футболисты чаще встречались между собой на турнирах. В частности, важно устраивать турниры и для юных футболистов, а не только для ветеранов.
Отар Габелия предложил армянским клубам принять участие в международном турнире имени Виталия Дараселия, который проходит в Грузии, или учредить похожий международный турнир в Армении.
Легендарные футболисты во время встречи вспомнили и звездное прошлое родных клубов, когда между собой играли "Динамо" Тбилиси и "Арарат" Ереван.
© photo: Sputnik / StringerВидеомост: Футбол в Грузии и Армении - вчера, сегодня, завтра
Видеомост: Футбол в Грузии и Армении - вчера, сегодня, завтра
© photo: Sputnik / Stringer
"Когда играли "Динамо" Тбилиси и "Арарат" Ереван, считай, играли сборные. Игроки бились за честь своей команды и страны. Поэтому были такие результаты", - сказал Хорен Оганесян.
По словам ветеранов, футболисты, несмотря на мизерные зарплаты, думали о том, чтобы болельщики не были на них обижены, чтобы они были довольны.
© photo: Sputnik / Andranik GhazaryanБронзовый призер Олимпийских игр, полузащитник Хорен Оганесян участвует в видеомосте, организованном мультимедийными пресс-центрами Sputnik в столицах Армении и Грузии
Бронзовый призер Олимпийских игр, полузащитник Хорен Оганесян участвует в видеомосте, организованном мультимедийными пресс-центрами Sputnik в столицах Армении и Грузии
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Оба ветерана сошлись во мнении, что в таких странах, как Армения и Грузия, футбол всегда будет спортом №1.
"Мы обе футбольные страны. Футбол в Армении и в Грузии никогда не умрет", - сказал Габелия.