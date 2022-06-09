https://sputnik-georgia.ru/20220609/gotovy-okazat-sodeystvie-dlya-normalizatsii-zayavlenie-lavrova-v-erevane-267301552.html
Готовы оказать содействие для нормализации: заявление Лаврова в Ереване
Готовы оказать содействие для нормализации: заявление Лаврова в Ереване
Лавров приветствовал начало работы над делимитацией границ, подчеркнув, что считает очень важным то, что состоялось учредительное заседание 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T17:10+0400
2022-06-09T17:10+0400
2022-06-09T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Россия заинтересована в полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готова оказывать этому всяческое содействие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.Министр подчеркнул, что, безусловно, знаком с "предложениями, которые Азербайджан выдвинул на этот счет", равно как и с позицией Еревана, также "положенной на бумагу", сообщил Sputnik Армения."И все, что может сделать Россия для содействия нахождению взаимного согласия, мы готовы предпринять. Как я уже сказал, нацелены на полноценное выполнение всех договоренностей", - отметил Лавров.Затрагивая тему работы трехсторонней группы РФ, Армении и Азербайджана [по разблокированию транспортных коммуникаций] на уровне вице-премьеров, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что она находится "в продвинутой стадии".Кроме того, Лавров приветствовал начало работы над делимитацией границ, подчеркнув, что считает очень важным то, что состоялось учредительное заседание. Стороны будут готовится ко встрече в Москве с участием российских представителей, которые предоставят консультативные услуги, включая картографические материалы, добавил глава МИД РФ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, армения, политика, сергей лавров
Готовы оказать содействие для нормализации: заявление Лаврова в Ереване
Лавров приветствовал начало работы над делимитацией границ, подчеркнув, что считает очень важным то, что состоялось учредительное заседание
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Россия заинтересована в полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готова оказывать этому всяческое содействие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
Министр подчеркнул, что, безусловно, знаком с "предложениями, которые Азербайджан выдвинул на этот счет", равно как и с позицией Еревана, также "положенной на бумагу", сообщил Sputnik Армения
.
"И все, что может сделать Россия для содействия нахождению взаимного согласия, мы готовы предпринять. Как я уже сказал, нацелены на полноценное выполнение всех договоренностей", - отметил Лавров.
Затрагивая тему работы трехсторонней группы РФ, Армении и Азербайджана [по разблокированию транспортных коммуникаций] на уровне вице-премьеров, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что она находится "в продвинутой стадии".
"Мы обсудили дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, мы сейчас готовы об этом доложить", - указал он.
Кроме того, Лавров приветствовал начало работы над делимитацией границ, подчеркнув, что считает очень важным то, что состоялось учредительное заседание. Стороны будут готовится ко встрече в Москве с участием российских представителей, которые предоставят консультативные услуги, включая картографические материалы, добавил глава МИД РФ.