https://sputnik-georgia.ru/20220609/gruzinskaya-mechta-nazvala-kritiku-evroparlamentariev-nespravedlivoy-267289656.html

"Грузинская мечта" назвала критику европарламентариев несправедливой

"Грузинская мечта" назвала критику европарламентариев несправедливой

В европарламенте накануне рассмотрели резолюцию о состоянии СМИ в Грузии, на которой ряд депутатов сделали критические заявления 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T14:36+0400

2022-06-09T14:36+0400

2022-06-09T15:41+0400

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ника гварамия

совет европы

еврокомиссия

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Абсолютное большинство заявлений некоторых депутатов европарламента являются неаргументированными и необоснованными, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Накануне в Европарламенте обсудили проект резолюции о состоянии СМИ в Грузии. Ряд депутатов сделали критические заявления о внутриполитической ситуации, судебной системе, свободы СМИ, а также касательно приговора гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Нике Гварамия. В то же время депутаты заявили о необходимости предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.По его словам, европарламентарии должны уважать неоднократно принятые большей частью грузинского народа решения – выбирать политическую силу, которую они хотят."Во многом их критика не является справедливой. Но мы готовы обсудить это в деталях", – отметил Мачарашвили.Проект резолюции абсолютно противоречит сложившейся в стране реальности и это непонятно нашим гражданам, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Абсолютно неприемлемо ставить вопрос подобным образом и это заявление далеко от реальности."Правда на стороне Грузии. Ни Ника Гварамия не является свободным СМИ, ни Михаил Саакашвили – маяком демократии. Эти люди привлечены к ответственности с полным соблюдением закона, и мы считаем, что резолюция абсолютно не соответствует реальности, которая существует в нашей стране", – сказал Талаквадзе.По его словам, существуют оценки как ЕС, так и Совета Европы, где речь идет о том, что Грузия выполняет требования и удовлетворяет критерии, которые были поставлены перед ней в процессе евроинтеграции."Критика может быть. Спокойно ждем решения Евросоюза… Грузия по всем объективным критериям заслуживает статус кандидата, и мы ждем от Евросоюза справедливого решения", – отметил Талаквадзе.Своими показателями Грузия значительно опережает страны региона и некоторые страны, которые являются членами Евросоюза, заявил, в свою очередь, вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский."Грузия занимает ведущие позиции во всех рейтингах. Будь то тема правосудия, коррупции или борьбы с преступностью, свободы слова и СМИ. Показатели, которые есть у Грузии, значительно опережают показатели региона, и позитивно превышают показатели некоторых стран-членов ЕС. Так что ожидания позитивные", – утверждает Вольский.Реакция оппозицииДеструктивная политика "Грузинской мечты" сделала невозможным, чтобы в ее адрес не звучала острая критика, говорится в заявлении оппозиционной парламентской партии "Лело – для Грузии".Как отметили в партии, после дебатов еще раз подтвердилась необходимость предложения "Лело" по поводу возвращения "Грузинской мечты" к соглашению, которое было подписано при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, а также использование президентом Грузии конституционных рычагов, в том числе помилования Гварамия.К помилованию Гварамия призвали и представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования. Журналистикой он занялся вскоре после того, как к власти в 2012 году пришла "Грузинская мечта"."Эти оставшиеся две недели должны быть использованы для освобождения Ники Гварамия и решение президента Саломе Зурабишвили в связи с этим будет важным… Эти две недели важны, чтобы двери Европы не закрылись для Грузии", – заявила депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе на брифинге.Ранее Зурабишвили заявила, что приговор Гварамия был несвоевременным. По ее мнению, приговор можно было отложить, так как Грузия ждет решения по ее заявке на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. При этом президент воздержалась от оценки сути судебного решения.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.

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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, михаил саакашвили, европа, ника гварамия, совет европы, еврокомиссия, лело для грузии, единое нацдвижение