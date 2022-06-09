https://sputnik-georgia.ru/20220609/gruzinskiy-tennisist-nachal-turnir-v-shtutgarte-s-uverennoy-pobedy-267274214.html

Грузинский теннисист начал турнир в Штутгарте с уверенной победы

Грузинский теннисист начал турнир в Штутгарте с уверенной победы

Следующим соперником Басилашвили станет 27-летний австралиец Ник Кириос 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T11:42+0400

2022-06-09T11:42+0400

2022-06-09T11:42+0400

николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (26 ATP) выиграл свою первую встречу на ATP Штутгарт против 20-летнего итальянца Лоренцо Музетти (57 ATP).Следующим соперником Басилашвили станет 27-летний австралиец (78 номер в рейтинге ATP) Ник Кириос. Басилашвили и Кириос уже однажды встречались в 2017 году в Китае. Тогда Басилашвили уступил австралийцу в двух сетах – 1:6 и 2:6.Турнир ATP Штутгарт 250 завершится 12 июня. Призовой фонд турнира 692 235 евро.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

николоз басилашвили, спорт, новости, atp, теннис