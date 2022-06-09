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В Тбилиси обсудили риски, связанные с офисной работой
В Тбилиси обсудили риски, связанные с офисной работой
Около 60% трудоустроенных в Европе подвержены рискам, связанным с сидячей работой 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T13:32+0400
2022-06-09T15:00+0400
безопасность труда в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Представители Инспекции труда, отраслевой ассоциации и компаний, работающих в сфере безопасности труда, приняли участие в семинаре на тему офисной сидячей работы и связанных с ней рисков. Участники встречи также обсудили вопросы превенции и меры, которые могут быть приняты в офисах во избежание отрицательных последствий постоянной сидячей работы. Сидячая работа – это невидимый риск для здоровья. Согласно данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU OSHA), 28% трудоустроенных на территории Европы большую часть времени проводят в сидячем положении, 30% четверть своего времени тратят на выполнение сидячей работы.Таким образом, около 60% трудоустроенных подвержены рискам.Как известно, во время сидячей работы кровообращение замедляется. А это может вызвать скопление крови в ногах и ступнях и привести, в свою очередь, к варикозному расширению вен, опухшим лодыжкам или к серьезным заболеваниям типа тромбоза глубоких вен.Семинар прошел в рамках проекта побратимства Службы инспекции труда и ЕС. На встрече были рассмотрены риски, связанные с офисной работой: эксперты поделились с аудиторией лучшей международной практикой, внедренной в этом направлении.Сфера обслуживания, производство, автомобильная промышленность, онлайн-сервисы, национальная и международная торговля, телекоммуникационное обслуживание, административная деятельность – это неполный список тех сфер, в которых доминирует сидячая работа.Как отмечают в Службе инспекции, эти сферы активно представлены и в экономике Грузии, и более того их доля в национальной экономике растет.Семинар, проходящий в Тбилиси, является частью текущей кампании EU OSHA – "смягчение нагрузки" и подчеркивает вызовы, связанные с сидячей работой и пути решения этой проблемы.
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безопасность труда в грузии, грузия, новости, общество, тбилиси

В Тбилиси обсудили риски, связанные с офисной работой

13:32 09.06.2022 (обновлено: 15:00 09.06.2022)
© AFP 2022 / GUILLAUME SOUVANTСотрудники одного из офисов работают за компьютерами
Сотрудники одного из офисов работают за компьютерами - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME SOUVANT
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Около 60% трудоустроенных в Европе подвержены рискам, связанным с сидячей работой
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Представители Инспекции труда, отраслевой ассоциации и компаний, работающих в сфере безопасности труда, приняли участие в семинаре на тему офисной сидячей работы и связанных с ней рисков.
Участники встречи также обсудили вопросы превенции и меры, которые могут быть приняты в офисах во избежание отрицательных последствий постоянной сидячей работы.
Сидячая работа – это невидимый риск для здоровья. Согласно данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU OSHA), 28% трудоустроенных на территории Европы большую часть времени проводят в сидячем положении, 30% четверть своего времени тратят на выполнение сидячей работы.
© Labour Inspection OfficeСлужба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках
Служба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2022
Служба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках
© Labour Inspection Office
Таким образом, около 60% трудоустроенных подвержены рискам.
Как известно, во время сидячей работы кровообращение замедляется. А это может вызвать скопление крови в ногах и ступнях и привести, в свою очередь, к варикозному расширению вен, опухшим лодыжкам или к серьезным заболеваниям типа тромбоза глубоких вен.
© Labour Inspection OfficeСлужба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках
Служба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2022
Служба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках
© Labour Inspection Office
Семинар прошел в рамках проекта побратимства Службы инспекции труда и ЕС. На встрече были рассмотрены риски, связанные с офисной работой: эксперты поделились с аудиторией лучшей международной практикой, внедренной в этом направлении.
Сфера обслуживания, производство, автомобильная промышленность, онлайн-сервисы, национальная и международная торговля, телекоммуникационное обслуживание, административная деятельность – это неполный список тех сфер, в которых доминирует сидячая работа.
© Labour Inspection OfficeСлужба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках
Служба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2022
Служба инспекции труда провела семинар о сидячей работе и ее рисках
© Labour Inspection Office
Как отмечают в Службе инспекции, эти сферы активно представлены и в экономике Грузии, и более того их доля в национальной экономике растет.
Семинар, проходящий в Тбилиси, является частью текущей кампании EU OSHA – "смягчение нагрузки" и подчеркивает вызовы, связанные с сидячей работой и пути решения этой проблемы.
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