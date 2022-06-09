https://sputnik-georgia.ru/20220609/izuchenie-russkogo-yazyka-v-gruzii--tsentr-azbuka-rasskazal-o-problemakh-i-dostizheniyakh-267303105.html

Изучение русского языка в Грузии – центр "Азбука" рассказал о проблемах и достижениях

Изучение русского языка в Грузии – центр "Азбука" рассказал о проблемах и достижениях

Главная задача центра – сохранение и распространение русского языка в Грузии 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T17:49+0400

2022-06-09T17:49+0400

2022-06-09T17:49+0400

пресс-центр

грузия

новости

общество

культура

русский язык

пресс-центр

обзоры

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/18/264754880_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_55a2e6adf294ae4f2d34f816c071f31d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Методика преподавания русского языка как иностранного улучшается в Грузии с 2005 года, процесс изучения значительно упростился, заявила старший преподаватель, методист центра "Азбука" Наталья Мосина в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Мероприятие было посвящено планам центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году. Центр работает в Грузии третий год. Его главная задача – сохранение и распространение русского языка, знакомство с русскими традициями, культурой."В 2005 году, когда русский язык в Грузии уже официально приобрел статус иностранного, соответственно появилась другая методика преподавания. Учебники у нас в основном российские, потому что тема преподавания русского как иностранного существует в России давно", – сказала Мосина.Мосина работает в центре "Азбука" второй год. По словам педагога, многое делается для того, чтобы преподавать русский язык легко и эффективно."Найти преподавателя, кто хорошо владеет русским языком в Грузии, легко, культурный русский язык достаточно хорошо сохранился, но таких, кто умеет научить, не так много, и они работают у нас", - отметила Мосина.Центр руководствуется коммуникативной методикой. Уже через пару месяцев ученик сможет применить усвоенное в каждодневном общении на элементарном уровне.Мосина напомнила, что изучение русского языка после развала Советского Союза постепенно пришло в упадок. Начиная с 90-х годов до 2010 года, этот процесс был в подвешенном состоянии: учебники были еще старые, со времен, когда учили русский как второй государственный.Причины, по которым ученики приходят в центр, – разные. В основном, это работающая молодежь, которым русский нужен по работе. Лишь немногие приходят учить язык, чтобы читать классиков в подлиннике.Культурный мостГлавная цель центра - популяризация русского языка, но не менее главная задача – популяризация русской культуры, отметила руководитель "Азбуки", режиссер документальных фильмов Марика Джапаридзе."Мы пытаемся сохранить культурный мост, который возник исторически, не хотим, чтобы все исчезло. Для этого мы изучаем Грузию. Ищем точки соприкосновения с русской культурой и делаем небольшие фильмы, зарисовки", - сказала она.Как рассказала Джапаридзе, недавно сотрудники центра подготовили 10-минутный фильм о храме святого Михаила Тверского, который был построен братом Николая Второго, Михаилом Романовым. Кроме того, ведутся съемки небольших видеосюжетов, приуроченных к Дню памяти или Дню рождению великих поэтов, писателей, композиторов, художников."Исходя из того, что видеоконтент у нас стал разнообразней, прибавились подписчики, следовательно, увеличился и интерес к нему", - отметила Джапаридзе.О том, что молодежь очень заинтересована в изучении русского языка, специалист по межкультурной коммуникации, связям с общественностью центра "Азбука" Нино Джапаридзе убедилась пару месяцев назад, когда начала работать в центре.Самым популярным за годы существования центра стал мастер-класс по росписи матрешки, который проводят в октябре, когда отмечается День рождения матрешки."Дети получают деревянные формы и разукрашивают их на свой вкус, параллельно узнавая об истории их появления. Такие мероприятия сближают детей разных национальностей", - сказала Мосина.Ну а большой гордостью центра является богатая библиотека как русских классиков, так и современных популярных писателей, книги которых в Грузии достать непросто.Готовя план работы на год вперед, руководители центра смотрят на интересы своих подопечных, чтобы разнообразить как процесс обучения, так и развлекательные проекты, которые направлены на популяризацию русской культуры.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, культура, русский язык, пресс-центр, обзоры, грузино-российские отношения