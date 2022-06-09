Изучение русского языка в Грузии – центр "Азбука" рассказал о проблемах и достижениях
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
© photo: Sputnik / Stringer
Главная задача центра – сохранение и распространение русского языка в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Методика преподавания русского языка как иностранного улучшается в Грузии с 2005 года, процесс изучения значительно упростился, заявила старший преподаватель, методист центра "Азбука" Наталья Мосина в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Мероприятие было посвящено планам центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году. Центр работает в Грузии третий год. Его главная задача – сохранение и распространение русского языка, знакомство с русскими традициями, культурой.
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
Пресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
© photo: Sputnik / Stringer
"В 2005 году, когда русский язык в Грузии уже официально приобрел статус иностранного, соответственно появилась другая методика преподавания. Учебники у нас в основном российские, потому что тема преподавания русского как иностранного существует в России давно", – сказала Мосина.
По ее словам, в России более 50 лет работает Центр изучения русского языка как иностранного и "Азбука" в Грузии использует в преподавании именно их учебники, которые педагоги центра адаптируют к грузинским реалиям.
Мосина работает в центре "Азбука" второй год. По словам педагога, многое делается для того, чтобы преподавать русский язык легко и эффективно.
"Найти преподавателя, кто хорошо владеет русским языком в Грузии, легко, культурный русский язык достаточно хорошо сохранился, но таких, кто умеет научить, не так много, и они работают у нас", - отметила Мосина.
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
Пресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
© photo: Sputnik / Stringer
Центр руководствуется коммуникативной методикой. Уже через пару месяцев ученик сможет применить усвоенное в каждодневном общении на элементарном уровне.
Мосина напомнила, что изучение русского языка после развала Советского Союза постепенно пришло в упадок. Начиная с 90-х годов до 2010 года, этот процесс был в подвешенном состоянии: учебники были еще старые, со времен, когда учили русский как второй государственный.
"В изучении русского языка получился 20-летний провал. И поколение людей, которым сейчас 20-35 лет, очень плохо знает русский язык. Зачастую именно эта возрастная категория и является учениками центра, совместно со школьниками", - пояснила Наталья Мосина.
Причины, по которым ученики приходят в центр, – разные. В основном, это работающая молодежь, которым русский нужен по работе. Лишь немногие приходят учить язык, чтобы читать классиков в подлиннике.
Культурный мост
Главная цель центра - популяризация русского языка, но не менее главная задача – популяризация русской культуры, отметила руководитель "Азбуки", режиссер документальных фильмов Марика Джапаридзе.
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
Пресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы пытаемся сохранить культурный мост, который возник исторически, не хотим, чтобы все исчезло. Для этого мы изучаем Грузию. Ищем точки соприкосновения с русской культурой и делаем небольшие фильмы, зарисовки", - сказала она.
Как рассказала Джапаридзе, недавно сотрудники центра подготовили 10-минутный фильм о храме святого Михаила Тверского, который был построен братом Николая Второго, Михаилом Романовым. Кроме того, ведутся съемки небольших видеосюжетов, приуроченных к Дню памяти или Дню рождению великих поэтов, писателей, композиторов, художников.
"Исходя из того, что видеоконтент у нас стал разнообразней, прибавились подписчики, следовательно, увеличился и интерес к нему", - отметила Джапаридзе.
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
Пресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
© photo: Sputnik / Stringer
О том, что молодежь очень заинтересована в изучении русского языка, специалист по межкультурной коммуникации, связям с общественностью центра "Азбука" Нино Джапаридзе убедилась пару месяцев назад, когда начала работать в центре.
"У нас за пару месяцев выросли охваты в соцсетях. Посредством социальных сетей о нашем центре узнали другие страны и начали интересоваться. В центре часто устраиваются культурные мероприятия, приуроченные к творчеству какого-либо поэта, мастер-классы", - сказала Нино Джапаридзе.
Самым популярным за годы существования центра стал мастер-класс по росписи матрешки, который проводят в октябре, когда отмечается День рождения матрешки.
"Дети получают деревянные формы и разукрашивают их на свой вкус, параллельно узнавая об истории их появления. Такие мероприятия сближают детей разных национальностей", - сказала Мосина.
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
Пресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году"
© photo: Sputnik / Stringer
Ну а большой гордостью центра является богатая библиотека как русских классиков, так и современных популярных писателей, книги которых в Грузии достать непросто.
Готовя план работы на год вперед, руководители центра смотрят на интересы своих подопечных, чтобы разнообразить как процесс обучения, так и развлекательные проекты, которые направлены на популяризацию русской культуры.