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К бастующим работникам "Боржоми" едет народный защитник
К бастующим работникам "Боржоми" едет народный защитник
Сотрудники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" продолжают бастовать уже девятый день 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T10:44+0400
2022-06-09T10:44+0400
2022-06-09T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня отправится в Боржоми, чтобы на месте ознакомиться с требованиями бастующих работников завода по розливу минеральной воды, сообщают в Профсоюзе трудящихся в аграрном хозяйстве, торговле и промышленности (LABOR).В знак солидарности с бастующими сотрудниками в Боржоми приехали представители шахтеров из Ткибули и Чиатуры, работники завода ферросплавов из Зестафони, работники Ксанского завода стеклотары и "Руставского азота".Что касается переговоров при посредничестве Минздрава Грузии, то второй раунд завершился безрезультатно. Во вторник бастующие покинули встречу после того, как руководство компании не стало обсуждать с ними вопрос возвращения уволенных сотрудников.В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка. Бастующие же утверждают, что работа на заводах полностью парализована и на местах остается лишь дирекция.О финансовых проблемах в IDS Borjomi стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.
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боржоми, "боржоми", грузия, новости, общество, минздрав, акция
К бастующим работникам "Боржоми" едет народный защитник
10:44 09.06.2022 (обновлено: 11:12 09.06.2022)
Сотрудники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" продолжают бастовать уже девятый день
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня отправится в Боржоми, чтобы на месте ознакомиться с требованиями бастующих работников завода по розливу минеральной воды, сообщают в Профсоюзе трудящихся в аграрном хозяйстве, торговле и промышленности (LABOR).
Сотрудники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" уже девятый день продолжают пикет у входа в здание. Их требования остаются неизменными: выплата задолженности по зарплате за два месяца, заключение с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановление уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.
В знак солидарности с бастующими сотрудниками в Боржоми приехали представители шахтеров из Ткибули и Чиатуры, работники завода ферросплавов из Зестафони, работники Ксанского завода стеклотары и "Руставского азота".
Что касается переговоров при посредничестве Минздрава Грузии, то второй раунд завершился безрезультатно. Во вторник бастующие покинули встречу после того, как руководство компании не стало обсуждать с ними вопрос возвращения уволенных сотрудников.
В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка. Бастующие же утверждают, что работа на заводах полностью парализована и на местах остается лишь дирекция.
О финансовых проблемах в IDS Borjomi стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.