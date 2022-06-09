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Когда инфляция приблизится к целевым показателям? Ответ Нацбанка Грузии
Когда инфляция приблизится к целевым показателям? Ответ Нацбанка Грузии
До этого периода в стране сохранится динамика роста цен, вызванная событиями на Украине, утверждает глава Нацбанка 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T07:01+0400
2022-06-09T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Инфляция в Грузии приблизится к целевому показателю ко второму кварталу будущего года, до этого монетарная политика останется жесткой, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.По его словам, до этого периода в Грузии сохранится динамика роста цен, вызванная событиями на Украине. Поэтому рост цен сейчас невозможно контролировать, добавил глава Нацбанка."Когда растут мировые цены на такие продукты, как растительное масло, зерно, нефть, нет механизма, который помешает росту цен в стране", – сказал Гвенетадзе.В мае 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен FAO составило 157,4 пункта, что на 0,9 пункта (0,6%) ниже апрельского показателя, однако на 29,2 пункта (22,8%) выше показателя за соответствующий период прошлого года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
инфляция, грузия, экономика, новости, экономика грузии, национальный банк, национальный банк грузии
Когда инфляция приблизится к целевым показателям? Ответ Нацбанка Грузии
До этого периода в стране сохранится динамика роста цен, вызванная событиями на Украине, утверждает глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Инфляция в Грузии приблизится к целевому показателю ко второму кварталу будущего года, до этого монетарная политика останется жесткой, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.
"Исходя из того, что уровень инфляции долгое время будет сохраняться выше целевого, мы ужесточили монетарную политику, чтобы она не переросла ожидания. По нашим прогнозам, к целевому показателю инфляция приблизится ко второму кварталу будущего года", – сказал Гвенетадзе.
По его словам, до этого периода в Грузии сохранится динамика роста цен, вызванная событиями на Украине. Поэтому рост цен сейчас невозможно контролировать, добавил глава Нацбанка.
"Когда растут мировые цены на такие продукты, как растительное масло, зерно, нефть, нет механизма, который помешает росту цен в стране", – сказал Гвенетадзе.
В мае 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен FAO составило 157,4 пункта, что на 0,9 пункта (0,6%) ниже апрельского показателя, однако на 29,2 пункта (22,8%) выше показателя за соответствующий период прошлого года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).