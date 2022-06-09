https://sputnik-georgia.ru/20220609/konservatory-porvali-flagi-es-i-lgbt-u-posolstva-litvy-v-tbilisi---267285574.html
Консерваторы порвали флаги ЕС и ЛГБТ у посольства Литвы в Тбилиси
Консерваторы порвали флаги ЕС и ЛГБТ у посольства Литвы в Тбилиси
Митингующие обвинили Евросоюз в том, что он поощряет и, более того, навязывает Грузии образ жизни ЛГБТ-сообщества 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T13:12+0400
2022-06-09T13:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Представители консервативных движений сожгли флаги ЛГБТ и Евросоюза на акции протеста под названием "Нет Содому в Грузии" у посольства Литвы в Тбилиси.Когда один из участников акции, Александр Палавандишвили, начал рвать флаг Евросоюза со словами "Евросоюз навязывает нам эту грязь", полицейские попытались его остановить, а потом схватили и посадила в полицейскую машину. Александр – сын лидера ультраправого движения "Грузинская идея" Гурам Палавандишвили.Вскоре в полицейскую машину посадили еще одного участника акции. Задержаны ли они или их лишь удалили с территории, пока не известно. Противники ЛГБТ-сообщества держат в руках плакаты с надписями "Дипломаты ЛГБТ держите свои грязные руки подальше от наших детей", "Все позорные послы ЛГБТ должны быть изгнаны из Грузии".На одном из плакатов фотография посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля и надписи "Как вам не стыдно" и "Евросоюз – последователь патологии".Ранее неправительственная организация "Тбилиси прайд", защищающая права ЛГБТ-сообщества, заявила, что в этом году не будет проводить традиционного "Марша достоинства". При этом в рамках "Недели Прайда" с 28 июня по 2 июля запланировано три других мероприятия: кинопоказ, региональная конференция и грандиозный фестиваль.Один из лидеров организации "Альт-инфо" и партии "Консервативное движение" Константине Моргошия пообещал сорвать предстоящий фестиваль. В ответ в МВД сказали, что полиция примет все необходимые меры, предусмотренные законом.
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грузия, новости, карл харцель, евросоюз
Консерваторы порвали флаги ЕС и ЛГБТ у посольства Литвы в Тбилиси
13:12 09.06.2022 (обновлено: 13:34 09.06.2022)
Митингующие обвинили Евросоюз в том, что он поощряет и, более того, навязывает Грузии образ жизни ЛГБТ-сообщества
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Представители консервативных движений сожгли флаги ЛГБТ и Евросоюза на акции протеста под названием "Нет Содому в Грузии" у посольства Литвы в Тбилиси.
Когда один из участников акции, Александр Палавандишвили, начал рвать флаг Евросоюза со словами "Евросоюз навязывает нам эту грязь", полицейские попытались его остановить, а потом схватили и посадила в полицейскую машину. Александр – сын лидера ультраправого движения "Грузинская идея" Гурам Палавандишвили.
Вскоре в полицейскую машину посадили еще одного участника акции. Задержаны ли они или их лишь удалили с территории, пока не известно.
Противники ЛГБТ-сообщества держат в руках плакаты с надписями "Дипломаты ЛГБТ держите свои грязные руки подальше от наших детей", "Все позорные послы ЛГБТ должны быть изгнаны из Грузии".
На одном из плакатов фотография посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля и надписи "Как вам не стыдно" и "Евросоюз – последователь патологии".
Ранее неправительственная организация "Тбилиси прайд", защищающая права ЛГБТ-сообщества, заявила, что в этом году не будет проводить традиционного "Марша достоинства". При этом в рамках "Недели Прайда" с 28 июня по 2 июля запланировано три других мероприятия: кинопоказ, региональная конференция и грандиозный фестиваль.
Один из лидеров организации "Альт-инфо" и партии "Консервативное движение" Константине Моргошия пообещал сорвать предстоящий фестиваль. В ответ в МВД сказали, что полиция примет все необходимые меры, предусмотренные законом.