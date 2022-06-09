https://sputnik-georgia.ru/20220609/leonkov-rasskazal-pochemu-zapadnye-rszo-ne-pomogut-ukraine---video-267303725.html

Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине - видео

Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине - видео

ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть Су-57. Смотрите в видео, что думает по этому поводу военный эксперт Алексей Леонков. 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T17:53+0400

2022-06-09T17:53+0400

2022-06-09T18:35+0400

видео

мультимедиа

россия

экспертное мнение

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/09/267302972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb64e64aca1af836481600c3358c24b4.jpg

Чем новейший российский истребитель так страшен для противника? Сможет ли Запад обучить украинцев управлению своими системами РСЗО? Поставят ли США все обещанные Украине системы залпового огня? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео