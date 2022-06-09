https://sputnik-georgia.ru/20220609/leonkov-rasskazal-pochemu-zapadnye-rszo-ne-pomogut-ukraine---video-267303725.html
Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине - видео
Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине - видео
ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть Су-57. Смотрите в видео, что думает по этому поводу военный эксперт Алексей Леонков. 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T17:53+0400
2022-06-09T17:53+0400
2022-06-09T18:35+0400
видео
мультимедиа
россия
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Чем новейший российский истребитель так страшен для противника? Сможет ли Запад обучить украинцев управлению своими системами РСЗО? Поставят ли США все обещанные Украине системы залпового огня? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине - видео
17:53 09.06.2022 (обновлено: 18:35 09.06.2022)
ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть Су-57. Смотрите в видео, что думает по этому поводу военный эксперт Алексей Леонков.
Чем новейший российский истребитель так страшен для противника? Сможет ли Запад обучить украинцев управлению своими системами РСЗО? Поставят ли США все обещанные Украине системы залпового огня? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.