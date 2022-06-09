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Мошенничество от имени главы Грузинской церкви: в Патриархии сделали заявление
Мошенничество от имени главы Грузинской церкви: в Патриархии сделали заявление
В Патриархии призывают не верить сомнительным телефонным звонкам якобы от имени церкви с предложениями купить дорогие вещи 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T11:21+0400
2022-06-09T11:21+0400
2022-06-09T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает граждан о продолжении фактов мошенничества и продаже предметов якобы от имени грузинской церкви, говорится в официальном заявлении Патриархии.В начале апреля Патриархия Грузии уже делала заявление, в котором просила граждан не верить телефонным звонкам, через которые определенные лица пытаются продать от имени духовных лиц разные вещи.Среди предметов, которые предлагают гражданам, есть и позолоченная, украшенная камнями Библия.В Патриархии просят учесть, что ни одна служба не выдает разрешение и тем более благословение на подобную маркетинговую деятельность, и не имеет никакого отношения к лицам, которые от имени Патриарха, предположительно, стараются войти в доверие к населению и таким образом продавать вещи.
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патриархия грузии, грузия, новости, общество
Мошенничество от имени главы Грузинской церкви: в Патриархии сделали заявление
11:21 09.06.2022 (обновлено: 12:08 09.06.2022)
В Патриархии призывают не верить сомнительным телефонным звонкам якобы от имени церкви с предложениями купить дорогие вещи
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает граждан о продолжении фактов мошенничества и продаже предметов якобы от имени грузинской церкви, говорится в официальном заявлении Патриархии.
В начале апреля Патриархия Грузии уже делала заявление, в котором просила граждан не верить телефонным звонкам, через которые определенные лица пытаются продать от имени духовных лиц разные вещи.
"Несмотря на разъяснение, продолжаются факты использования имени Патриархии Грузии. Посредством телефонных звонков, якобы от имени Католикоса-Патриарха, гражданам вновь предлагают разные церковные предметы, новое печатное издание Библии или дорогостоящую церковную атрибутику", – говорится в заявлении.
Среди предметов, которые предлагают гражданам, есть и позолоченная, украшенная камнями Библия.
В Патриархии просят учесть, что ни одна служба не выдает разрешение и тем более благословение на подобную маркетинговую деятельность, и не имеет никакого отношения к лицам, которые от имени Патриарха, предположительно, стараются войти в доверие к населению и таким образом продавать вещи.