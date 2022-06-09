https://sputnik-georgia.ru/20220609/moshennichestvo-pod-imenem-glavy-gruzinskoy-tserkvi-v-patriarkhii-sdelali-zayavlenie-267272331.html

Мошенничество от имени главы Грузинской церкви: в Патриархии сделали заявление

Мошенничество от имени главы Грузинской церкви: в Патриархии сделали заявление

В Патриархии призывают не верить сомнительным телефонным звонкам якобы от имени церкви с предложениями купить дорогие вещи 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T11:21+0400

2022-06-09T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает граждан о продолжении фактов мошенничества и продаже предметов якобы от имени грузинской церкви, говорится в официальном заявлении Патриархии.В начале апреля Патриархия Грузии уже делала заявление, в котором просила граждан не верить телефонным звонкам, через которые определенные лица пытаются продать от имени духовных лиц разные вещи.Среди предметов, которые предлагают гражданам, есть и позолоченная, украшенная камнями Библия.В Патриархии просят учесть, что ни одна служба не выдает разрешение и тем более благословение на подобную маркетинговую деятельность, и не имеет никакого отношения к лицам, которые от имени Патриарха, предположительно, стараются войти в доверие к населению и таким образом продавать вещи.

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патриархия грузии, грузия, новости, общество