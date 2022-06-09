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Москва обвинила в кибератаках хакеров из Грузии, США и других стран
Москва обвинила в кибератаках хакеров из Грузии, США и других стран
В скоординированных DDoS-атаках на объекты критической инфраструктуры России участвовали десятки тысяч хакеров, сказал Крутских 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В компьютерных атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России были задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США и Грузии, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.Среди наиболее активных хакерских группировок он назвал IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша). Речь, главным образом, о DDoS-атаках.По его словам, хакерским атакам подвергаются государственные учреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных граждан и иностранцев, проживающих в России. "Ответственность за диверсии берут на себя официальные лица в США и на Украине. Именно там наотрез отказываются вырабатывать международно-правовые основы. Они, похоже, не вполне осознают, насколько опасны агрессивность и поощрение бандитизма в сфере информационной безопасности", - отметил Крутских.Он пояснил, что злоумышленники задействуют вредоносное программное обеспечение на базе серверов компаний-поставщиков Hetzner (ФРГ) и DigitalOcean (США). Активно применяются зарубежные специализированные платформы (War.Apexi.Tech, Ban-Dera.com), регулярно задействуются онлайн-мощности серверов IPstress.in и Google.
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Москва обвинила в кибератаках хакеров из Грузии, США и других стран
22:22 09.06.2022 (обновлено: 23:08 09.06.2022)
В скоординированных DDoS-атаках на объекты критической инфраструктуры России участвовали десятки тысяч хакеров, сказал Крутских
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В компьютерных атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России были задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США и Грузии, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
Среди наиболее активных хакерских группировок он назвал IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша). Речь, главным образом, о DDoS-атаках.
"По состоянию на май 2022 г. в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тыс. "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран ЕС", - цитирует
Крутских МИД РФ.
По его словам, хакерским атакам подвергаются государственные учреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных граждан и иностранцев, проживающих в России.
"Ответственность за диверсии берут на себя официальные лица в США и на Украине. Именно там наотрез отказываются вырабатывать международно-правовые основы. Они, похоже, не вполне осознают, насколько опасны агрессивность и поощрение бандитизма в сфере информационной безопасности", - отметил Крутских.
Он пояснил, что злоумышленники задействуют вредоносное программное обеспечение на базе серверов компаний-поставщиков Hetzner (ФРГ) и DigitalOcean (США). Активно применяются зарубежные специализированные платформы (War.Apexi.Tech, Ban-Dera.com), регулярно задействуются онлайн-мощности серверов IPstress.in и Google.