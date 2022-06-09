https://sputnik-georgia.ru/20220609/na-doroge-mezhdunarodnogo-znacheniya-tbilisi-senaki-leselidze-soshel-opolzen-267272468.html

На дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень

На дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень

Движение переключено на автомобильную дорогу внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T11:01+0400

2022-06-09T11:01+0400

2022-06-09T11:01+0400

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. На одном из участков автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень, из-за чего до проведения соответствующих мероприятий запрещается движение всех видов автотранспорта, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение касается участка, расположенного на 149 км автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Движение переключено на автомобильную дорогу внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

департамент автомобильных дорог, грузия, новости, происшествия, дороги