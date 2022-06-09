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На дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень
На дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень
Движение переключено на автомобильную дорогу внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T11:01+0400
2022-06-09T11:01+0400
2022-06-09T11:01+0400
департамент автомобильных дорог
грузия
новости
происшествия
дороги
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. На одном из участков автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень, из-за чего до проведения соответствующих мероприятий запрещается движение всех видов автотранспорта, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение касается участка, расположенного на 149 км автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Движение переключено на автомобильную дорогу внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
департамент автомобильных дорог, грузия, новости, происшествия, дороги
На дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень
Движение переключено на автомобильную дорогу внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik.
На одном из участков автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошел оползень, из-за чего до проведения соответствующих мероприятий запрещается движение всех видов автотранспорта, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение касается участка, расположенного на 149 км автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Движение переключено на автомобильную дорогу внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.