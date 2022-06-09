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Нужно больше денег: Отар Габелия о проблемах грузинского футбола - видео
Нужно больше денег: Отар Габелия о проблемах грузинского футбола - видео
Лучший вратарь СССР 1979 года, обладатель Кубка обладателей кубка УЕФА Отар Габелия считает, что грузинскому футболу нужно больше финансов. Что рассказал... 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T20:45+0400
2022-06-09T20:45+0400
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По словам Габелия, сегодня в Федерации футбола Грузии работают молодые специалисты Леван Кобиашвили и Давид Муджири, которые помогают этому виду спорта и делают все для его процветания. Как и мэр Тбилиси Каха Каладзе, который в прошлом построил успешную карьеру за границей."Нужно больше стадионов, уйма сделана, и есть новая инфраструктура... Но этого недостаточно. И нужны еще финансы. Сейчас во всем мире, если финансов нет, никто не сможет сделать хорошую команду. Вы видите, какие сегодня цены и какие бешеные деньги платят за игроков", - сказал Габелия."Футбол всегда был и будет спортом номер один. Хотя у нас и борцы, и регбисты хорошо выступают. Просто нужно больше финансов , но думаю, что и это скоро уладится. Главное, чтобы был мир", - отметил Отар Габелия.
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Нужно больше денег: Отар Габелия о проблемах грузинского футбола - видео
20:45 09.06.2022 (обновлено: 20:46 09.06.2022)
Лучший вратарь СССР 1979 года, обладатель Кубка обладателей кубка УЕФА Отар Габелия считает, что грузинскому футболу нужно больше финансов. Что рассказал легендарный вратарь во время видеомоста Тбилиси-Ереван в пресс-центре Sputnik Грузия - смотрите в видео
По словам Габелия, сегодня в Федерации футбола Грузии работают молодые специалисты Леван Кобиашвили и Давид Муджири, которые помогают этому виду спорта и делают все для его процветания. Как и мэр Тбилиси Каха Каладзе, который в прошлом построил успешную карьеру за границей.
"Нужно больше стадионов, уйма сделана, и есть новая инфраструктура... Но этого недостаточно. И нужны еще финансы. Сейчас во всем мире, если финансов нет, никто не сможет сделать хорошую команду. Вы видите, какие сегодня цены и какие бешеные деньги платят за игроков", - сказал Габелия.
"Футбол всегда был и будет спортом номер один. Хотя у нас и борцы, и регбисты хорошо выступают. Просто нужно больше финансов , но думаю, что и это скоро уладится. Главное, чтобы был мир", - отметил Отар Габелия.