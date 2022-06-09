https://sputnik-georgia.ru/20220609/pochemu-klevetniki-rossii-zagnali-sebya-v-tsugtsvang-267268326.html

Почему клеветники России загнали себя в цугцванг?

Почему клеветники России загнали себя в цугцванг?

"Любит – не любит"… Почему вдруг "разлюбившие" Россию страны и люди сегодня задумались о преждевременности своих чувств? Какие у них шансы "откатать все... 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T12:03+0400

2022-06-09T12:03+0400

2022-06-09T12:03+0400

грузия

россия

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колумнисты

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Над этими вопросами размышляет главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.Как известно, бизнесмен Бидзина Иванишвили отошел от политики и государственного управления, а жаль. Ведь все грузины в душе – не европейцы, а "монархисты" поэтому привыкли за все и хвалить, и ругать одного "царя", а не команду власти. Теперь иди и пойми – кто автор нынешней внешней и внутренней политики Грузии, незаметно подтолкнувшей радикальную оппозицию и их подкупленных "друзей" за рубежом на путь цугцванга (цугцванг – положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции, – ред.), когда любое их действие и даже бездействие заведомо ведет к проигрышу. Несомненно, что два Ираклия – премьер-министр Гарибашвили и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Кобахидзе, если даже не изобрели, но ежедневно проводят эту политику. Однако согласитесь, так технично поставить противников в безвыходную ситуацию, не оставив даже возможности остановиться и дать задний ход, так загнать оппонентов в политическое болото, когда при любом движении их лишь глубже засасывает трясина – это очень смахивает на почерк прошедшего огонь и воду бизнесмена, получившего огромный жизненный опыт в жестоком мире бизнеса.В такой же цугцванг загнали себе США и Евросоюз, поддержавшие антироссийские санкции. Напечатали гору ничем не обеспеченных долларов, опустошили свои военные и продовольственные склады, оголили свою экономику и энергетику без российских углеводородов и по причине противостояния с Китаем, и все это из-за неблагодарных киевских правителей, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, пристрастных к наркотикам… Теперь на Западе не знают, как свернуть назад, как взять назад свои слова о России…Но если в Грузии неизвестно, кто загнал грузинскую оппозицию в цугцванг – Иванишвили или взращенные им молодые политики, то коллективный Запад загнал в цугцванг точно не президент Путин. Напротив, президент России по сей день пытается их остановить, подсказывая "тропинку из болота", куда они сами себя загнали, да так, чтобы западные лидеры окончательно не замарались и вышли из кризиса с наименьшими потерями! "Да, нам нечего предъявить Путину, он пошел по пути США, которые давно сделали локальные войны инструментом своей политики!" – позвонил мне вчера знакомый из Нью-Йорка, бывший прокурор, ныне – глава крупной юридической компании. "Ошибаешься, дружище, – ответил я, – хотя, в чем-то ты прав. Все – и на Западе, и на Украине, и в Грузии – думали, что Путин объявит всеобщую мобилизацию, новую Отечественную войну, поднимет Россию на бой с нацизмом, а российская армия, применив весь арсенал вооружений, дойдет до Киева чуть ли ни за два дня. Технически, по американской тактике "выжженной земли", такая победа была возможна, но политически стала бы поражением, от которого Россия не оправилась бы никогда. Поэтому Путин пошел по пути "рутинной", пусть и беспрецедентно широкомасштабной военной спецоперации, совмещая ее с гуманитарной миссией помощи населению и восстановлением инфраструктуры освобожденных районов. Медленно, с трудом, зомбированные украинцы начали сравнивать своих начальников и русских, соответственно, делать выводы…"Я объяснил моему турецкому коллеге, который, конечно, исключает, что Грузию примут в ЕС, куда десятилетия не принимают Турцию, что мой новый термин "Failed Union" – "Несостоятельный Союз" – как раз этим и объясняется, что Европейский Союз внушает странам априори несбыточные надежды, которым верят "Несостоятельные Президенты" – "Failed President", как Саакашвили и Зеленский.И в заключении пара слов о лицемерии. Скоро в Грузии начнется грандиозное шоу – известные обществу "лица", которые с февраля "закусили удила" и на чем свет крыли Россию, предрекая ей позор и поражение (господа, не стирайте лихорадочно свои посты в соцсетях и телевыступления с YouTube, пустое – все сохранено!), сегодня замолкли. Ваш покорный слуга предупреждал экзальтированных "интеллигентов", в том числе журналистов и медиаменеджеров, унять свои фальшивые эмоции и не записывать себе "очки", играя национальными интересами Грузии. Но, невзирая на сдержанную политику грузинского премьера и холодный расчет, они продолжали свою дешевую кампанию. Очень скоро тбилисские лицемеры начнут судорожно думать, как вернуть себе имидж "главных друзей России в Грузии", от которого сами же и открестились…

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2022

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

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грузия, россия, аналитика, колумнисты