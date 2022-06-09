Режиссера Темура Чхеидзе похоронят в четверг в Дидубийском пантеоне
10:22 09.06.2022 (обновлено: 12:05 09.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerТемур Чхеидзе
© photo: Sputnik / Stringer
Темура Нодаровича Чхеидзе не стало 5 июня – маэстро ушел из жизни в возрасте 78 лет
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Выдающегося грузинского театрального режиссера Темура Чхеидзе похоронят сегодня в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси.
Известный режиссер, народный артист Грузии, почетный гражданин Тбилиси Темур Чхеидзе скончался 5 июня в возрасте 78 лет.
Гражданская панихида состоится с 12:00 до 15:00 в Тбилисском государственном профессиональном драматическом театре им. Котэ Марджанишвили.
© photo: Sputnik / В. Соколов / Перейти в фотобанкГрузинский драматический театр имени К. Марджанишвили
Грузинский драматический театр имени К. Марджанишвили
© photo: Sputnik / В. Соколов/
Темур Нодарович Чхеидзе родился в 1943 году в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели в мастерской Додо Алексидзе.
Чхеидзе окончил режиссерский факультет Тбилисского государственного театрального института в 1965 году. В 1965-1967 годах был директором Зугдидского драматического театра, в 1967-1970 годах – Грузинского театра юного зрителя, в 1970-1980 годах – Театра Руставели, в 1980-1990 годах – Театра Марджанишвили.
С 1991 года началось тесное сотрудничество Темура Чхеидзе с Большим драматическим театром им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Маэстро долгое время отказывался от поста главного режиссера.
© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкПрезентация книги "Неужели это я?! Господи..." Олега Басилашвили
Презентация книги "Неужели это я?! Господи..." Олега Басилашвили
© photo: Sputnik / Alexey Danichev/
В 1991 году он стал директором театра, с 2004 года – главным режиссером, с 2007 по 2013 год – художественным руководителем. 19 февраля 2013 года Темур Чхеидзе подал в отставку и вернулся в Тбилиси.
Чхеидзе также занимался постановками опер. На его счету опера "Игрок" Прокофьева в Мариинском театре (Национальная премия "Золотая маска" в номинации "Лучший оперный спектакль", 1996), "Дон Карлос" Верди и "Летучий голландец" Вагнера в 1998 году и в 1999-ом – "Скупой рыцарь" Рахманинова и "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова.
© photo: Sputnik / StringerТемур Чхеидзе
Темур Чхеидзе
© photo: Sputnik / Stringer
Темур Чхеидзе – лауреат премий Коте Марджанишвили, Шота Руставели и Михаила Туманишвили. Награжден премией имени Георгия Александровича Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2010).
В 2018 году был награжден президентским Орденом "Сияния". Народный артист Грузинской ССР (1981) и Народный артист Российской Федерации (1994).