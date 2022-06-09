https://sputnik-georgia.ru/20220609/rossiya-stroit-novyy-mir-s-unichtozheniem-starogo-zapad-spravlyaetsya-sam-267287245.html

Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам

Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам

Ежедневно просто валом идут новости о не просто возвращении освобожденных территорий — в первую очередь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — к мирной... 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T13:53+0400

2022-06-09T13:53+0400

2022-06-09T13:53+0400

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Возобновил работу порт Мариуполя, при этом на восстановление самого города, сильно пострадавшего от боевых действий, Россия бросила очень серьезные силы, в том числе МЧС, пишет колумнист РИА Новости.Школы Мелитополя — временной столицы освобожденной Запорожской области — с нового учебного года перейдут на русский язык и пятибалльную систему. Там же в День России, 12 июня, жителям региона вручат первые паспорта граждан Российской Федерации. Сергей Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Министр добавил, что доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже началась. О переходе освобожденных территорий в рублевую зону и на российскую мобильную связь и интернет известно уже давно. Поездки высокопоставленных российских чиновников в республики, Херсон и Мелитополь стали обыденностью. Военно-гражданская администрация начала подготовку к проведению референдума по вхождению Запорожской области в состав России.Это только небольшой срез беспрерывного потока информации, нарастающего день ото дня.Однако у происходящего есть и другой, не столь очевидный, но, пожалуй, не менее важный аспект.Мы живем в трудный и весьма опасный период глубинной трансформации мировой системы. На глазах приходят в упадок организации и прекращают свое существование процессы, которые почти восемь десятилетий были базовыми для человеческой цивилизации. Системный кризис охватывает все большее количество сфер, а прогнозы о будущем мира становятся все более мрачными.При этом уже даже самые большие недоброжелатели нашей страны признают, что Россия держится в происходящих процессах на удивление уверенно, демонстрируя возможности не просто благополучнее очень многих пережить нынешний период, но выйти из него одним из глобальных победителей.И есть серьезное подозрение, что такое положение дел непосредственным образом связано с процессами, идущими на освобожденных территориях.Войска НАТО на Украине = российские удары по странам Запада >>>О том, что однополярный мир изжил себя, глобальная система деградировала, США (и Запад в целом) недопустимо злоупотребляют своим положением гегемона, поэтому необходимо строить что-то новое, соответствующее реалиям, говорили уже много лет. При этом очевидно, что прежде чем построить новое, нужно разрушить старое. Вот только редко задумываются о том, что разрушение также требует очень серьезных ресурсов и сил — не говоря уже о соблюдении техники безопасности, чтобы тебе на голову не упало и не погребло под собой то, что ты уничтожаешь.В последние годы привычными стали обвинения России со стороны Штатов и Европы в деструктивных действиях по развалу "мирового порядка, основанного на правилах".Вот только если смотреть по существу, Москва никогда не тратила ресурсы на разрушение. Более двух десятилетий назад она выбрала стратегию просто строить новое, по возможности не конфликтуя с устоявшейся мировой системой. А когда упадок той начал набирать обороты, стали расти влияние и сила новых структур и процессов. Например, БРИКС, ШОС, ОДКБ и множество других организаций, инициированных Россией, годами выступали объектами насмешек, пока не выяснилось, что с ними произошло ровно то же, что и с потешными полками Петра Великого — они стали реально работающей и внушительной силой.Разумеется, совсем уж без столкновения умирающего старого и нарождающегося нового мира невозможно. Собственно, военная спецоперация на Украине как раз и стала таковым. Запад толкнул ситуацию к черте, которую Россия не могла позволить пересечь.Но и тут Москва осталась верна себе. Пока Европа и Штаты совместно с киевскими элитами упоенно уничтожают Украину, заодно гробя собственные экономики, под девизом "Главное, чтобы Путин не победил", Россия предпочитает направлять ресурсы на возрождение освобожденных территорий.Посмотрим, чья стратегия окажется эффективнее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

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аналитика, в мире, россия, колумнисты