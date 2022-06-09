https://sputnik-georgia.ru/20220609/shkoly-gruzii-gde-uchatsya-deti-s-osobennostyami-razvitiya-budut-finansirovat-po-novomu-267269368.html
Школы Грузии, где учатся дети с особенностями развития, будут финансировать по-новому
Школы Грузии, где учатся дети с особенностями развития, будут финансировать по-новому
На каждого пятого ученика со специальными образовательными нуждами школы получают по 700 лари 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T07:31+0400
2022-06-09T07:31+0400
2022-06-09T09:09+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Школы Грузии, где учатся дети с особыми образовательными потребностями, получат дополнительное финансирование по новой системе, говорится в приказе министра образования и науки Михаила Чхенкели.На каждого пятого ученика со специальными образовательными нуждами школы получают по 700 лари.Школы могут использовать дополнительные деньги на оснащение ресурс-комнаты и удовлетворения разных нужд этих учеников. Данная сумма также может быть направлена на зарплату дополнительных специалистов инклюзивного образования – психолога, переводчика языка жестов, оккупационного терапевта, терапевта языка и речи и т. д.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лица с овз, грузия, общество, новости, школа, дети, михаил чхенкели, минобразования грузии
Школы Грузии, где учатся дети с особенностями развития, будут финансировать по-новому
07:31 09.06.2022 (обновлено: 09:09 09.06.2022)
На каждого пятого ученика со специальными образовательными нуждами школы получают по 700 лари
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik.
Школы Грузии, где учатся дети с особыми образовательными потребностями, получат дополнительное финансирование по новой системе, говорится в приказе
министра образования и науки Михаила Чхенкели.
На каждого пятого ученика со специальными образовательными нуждами школы получают по 700 лари.
Для распределения финансирования компания "Информационная система управления образованием" будет обязана ежемесячно предоставлять информацию министерству о числе учеников со специальными нуждами, с указанием их личных данных, а также школы и класса, где учатся такие ученики.
Школы могут использовать дополнительные деньги на оснащение ресурс-комнаты и удовлетворения разных нужд этих учеников.
Данная сумма также может быть направлена на зарплату дополнительных специалистов инклюзивного образования – психолога, переводчика языка жестов, оккупационного терапевта, терапевта языка и речи и т. д.