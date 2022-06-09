https://sputnik-georgia.ru/20220609/tkemali-i-adzhika-poluchat-status-geograficheskogo-oboznacheniya-267288201.html
Ткемали и аджика получат статус географического обозначения
Ткемали и аджика получат статус географического обозначения
Присвоение этого статуса указывает на уникальность и высокое качество продукта, подтвержденные государством 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T14:15+0400
2022-06-09T14:15+0400
2022-06-09T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Два продукта – ткемали и аджика – получат статус географического обозначения, сообщает Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии (Сакпатенти).Присвоение этого статуса указывает на уникальность, особенность и высокое качество продукта, подтвержденные государством.Согласно процедуре, официальная информация вместе с материалами представленной для регистрации заявки будут опубликованы 10 июня в официальном бюллетене промышленной собственности.В том случае, если в течение трех месяцев со дня публикации в "Сакпатенти" не поступит дополнительная информация, продукту будет присвоен данный статус.В регистрационных материалах министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства отмечает аджику, как продукт абхазского происхождения. "Апирпил-джика" по-абхазски означает "перечная соль".В материалах, представленных "Сакпатенту", также отмечено, что богатый и уникальный аромат аджики связан с добавлением зелени, которая растет в Грузии, и пряностей, изготовленных из нее.Также в материалах, помимо описания продукта и географического ареала, представлены методы и этапы изготовления, подтверждение происхождения и этикетирование, в том числе и на абхазском языке "Аџьыка" и "Ихьчоу Агеографиатә Дырга".Данный продукт на сегодняшний день встречается на любом грузинском столе.Что касается ткемали, то процедура регистрации данного продукта в Национальном центре интеллектуальной собственности Грузии находится на завершающем этапе. После этого ткемали предстоит пройти ту же процедуру, что и аджике.В материалах заявки отмечено, что ткемали называют визитной карточкой грузинского стола. Ткемали в Грузии признан главным соусом и без него не проходит ни одно застолье.По информации "Сакпатенти", продукт, защищенный географическим указанием, должен соответствовать определенным критериям, чтобы быть признанным как географическое обозначение.У потребителей этот вид продукции ассоциируется с высоким качеством. Знак на упаковке продукта с указанием: "Защищенное географическое обозначение" способствует продажам и, как следствие, приносит пользу производителям.Благодаря своим отличительным особенностям и повышенному спросу, цена на продукцию с указанием географического местоположения на рынке может быть в несколько раз выше стоимости аналогичной продукции.Географическое указание – это обозначение, используемое на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения.Чаще всего географическое указание включает в себя название места происхождения товара. Например, сельскохозяйственные продукты обычно имеют качества, которые определяются местом их производства и на которые влияют конкретные местные факторы, такие как климат и почва.Защита географического обозначения является одной из составных частей Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Грузии с Евросоюзом и одним из стратегических направлений сельского хозяйства Грузии.В настоящее время в государственном реестре Грузии зарегистрировано 23 географических обозначений, в том числе "Чача", "Чурчхела", "Мацони", несколько видов сыров, "Ахалкалакский картофель", "Кутаисская зелень", "Квеври" (глиняный сосуд для вина) и т. д.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, сакпатент, новости, грузия, общество, продукты питания
Ткемали и аджика получат статус географического обозначения
Присвоение этого статуса указывает на уникальность и высокое качество продукта, подтвержденные государством
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Два продукта – ткемали и аджика – получат статус географического обозначения, сообщает Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии (Сакпатенти).
Присвоение этого статуса указывает на уникальность, особенность и высокое качество продукта, подтвержденные государством.
Согласно процедуре, официальная информация вместе с материалами представленной для регистрации заявки будут опубликованы 10 июня в официальном бюллетене промышленной собственности.
В том случае, если в течение трех месяцев со дня публикации в "Сакпатенти" не поступит дополнительная информация, продукту будет присвоен данный статус.
В регистрационных материалах министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства отмечает аджику, как продукт абхазского происхождения. "Апирпил-джика" по-абхазски означает "перечная соль".
Для изготовления классической аджики издавна использовали всего несколько ингредиентов – красный острый перец, соль, чеснок и сухой кориандр. На данный момент во время изготовления аджики традиционными ингредиентами также считаются орехи и разные пряности и зелень по вкусу.
В материалах, представленных "Сакпатенту", также отмечено, что богатый и уникальный аромат аджики связан с добавлением зелени, которая растет в Грузии, и пряностей, изготовленных из нее.
Также в материалах, помимо описания продукта и географического ареала, представлены методы и этапы изготовления, подтверждение происхождения и этикетирование, в том числе и на абхазском языке "Аџьыка" и "Ихьчоу Агеографиатә Дырга".
Данный продукт на сегодняшний день встречается на любом грузинском столе.
Что касается ткемали, то процедура регистрации данного продукта в Национальном центре интеллектуальной собственности Грузии находится на завершающем этапе. После этого ткемали предстоит пройти ту же процедуру, что и аджике.
В материалах заявки отмечено, что ткемали называют визитной карточкой грузинского стола. Ткемали в Грузии признан главным соусом и без него не проходит ни одно застолье.
На сегодняшний день ткемали делают во всех регионах Грузии, но его родиной считается Западная часть страны. В материалах заявки представлены метод, этапы изготовления ткемали и другая необходимая информация.
По информации "Сакпатенти", продукт, защищенный географическим указанием, должен соответствовать определенным критериям, чтобы быть признанным как географическое обозначение.
У потребителей этот вид продукции ассоциируется с высоким качеством. Знак на упаковке продукта с указанием: "Защищенное географическое обозначение" способствует продажам и, как следствие, приносит пользу производителям.
Благодаря своим отличительным особенностям и повышенному спросу, цена на продукцию с указанием географического местоположения на рынке может быть в несколько раз выше стоимости аналогичной продукции.
Географическое указание – это обозначение, используемое на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения.
Чаще всего географическое указание включает в себя название места происхождения товара. Например, сельскохозяйственные продукты обычно имеют качества, которые определяются местом их производства и на которые влияют конкретные местные факторы, такие как климат и почва.
Защита географического обозначения является одной из составных частей Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Грузии с Евросоюзом и одним из стратегических направлений сельского хозяйства Грузии.
В настоящее время в государственном реестре Грузии зарегистрировано 23 географических обозначений, в том числе "Чача", "Чурчхела", "Мацони", несколько видов сыров, "Ахалкалакский картофель", "Кутаисская зелень", "Квеври" (глиняный сосуд для вина) и т. д.