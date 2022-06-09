https://sputnik-georgia.ru/20220609/udumashvili-lishilsya-mandata-267290209.html

Удумашвили лишился мандата - у "Нацдвижения" стало меньше депутатов

Удумашвили лишился мандата - у "Нацдвижения" стало меньше депутатов

Место Заала Удумашвили в парламенте Грузии никто не сможет занять 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T14:57+0400

2022-06-09T14:57+0400

2022-06-09T15:09+0400

единое нацдвижение

политика

грузия

новости

заал удумашвили

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23784/28/237842844_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_e0d7ad26f6d4ab4c063504a2da41f6cc.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии досрочно приостановил депутатские полномочия одного из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили.Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания в четверг. За досрочное прекращение полномочий оппозиционного депутата проголосовал 81 член законодательного органа, против – ни одного.В конце мая Удумашвили заявил, что уходит из "Нацжвижения" и возвращается в журналистику. При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать, лишь отметил, что остается "на линии фронта", но меняет "место дислокации".Удумашвили обратился к парламенту с заявлением об отказе от депутатского мандата 29 мая.После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет. Так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.Таким образом, после ухода Удумашвили, "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в парламенте 145 депутатов, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

единое нацдвижение, политика, грузия, новости, заал удумашвили, парламент грузии