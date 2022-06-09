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Удумашвили лишился мандата - у "Нацдвижения" стало меньше депутатов
Удумашвили лишился мандата - у "Нацдвижения" стало меньше депутатов
Место Заала Удумашвили в парламенте Грузии никто не сможет занять 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T14:57+0400
2022-06-09T14:57+0400
2022-06-09T15:09+0400
единое нацдвижение
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новости
заал удумашвили
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии досрочно приостановил депутатские полномочия одного из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили.Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания в четверг. За досрочное прекращение полномочий оппозиционного депутата проголосовал 81 член законодательного органа, против – ни одного.В конце мая Удумашвили заявил, что уходит из "Нацжвижения" и возвращается в журналистику. При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать, лишь отметил, что остается "на линии фронта", но меняет "место дислокации".Удумашвили обратился к парламенту с заявлением об отказе от депутатского мандата 29 мая.После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет. Так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.Таким образом, после ухода Удумашвили, "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в парламенте 145 депутатов, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
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единое нацдвижение, политика, грузия, новости, заал удумашвили, парламент грузии
Удумашвили лишился мандата - у "Нацдвижения" стало меньше депутатов
14:57 09.06.2022 (обновлено: 15:09 09.06.2022)
Место Заала Удумашвили в парламенте Грузии никто не сможет занять
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии досрочно приостановил депутатские полномочия одного из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили.
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания в четверг. За досрочное прекращение полномочий оппозиционного депутата проголосовал 81 член законодательного органа, против – ни одного.
В конце мая Удумашвили заявил, что уходит из "Нацжвижения" и возвращается в журналистику. При этом он не назвал телеканал, на котором будет работать, лишь отметил, что остается "на линии фронта", но меняет "место дислокации".
Удумашвили обратился к парламенту с заявлением об отказе от депутатского мандата 29 мая.
После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет. Так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.
Таким образом, после ухода Удумашвили, "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в парламенте 145 депутатов, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".