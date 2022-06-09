https://sputnik-georgia.ru/20220609/uvelichitsya-tarif-na-tranzit-gruzovikov-cherez-gruziyu---postanovlenie-pravitelstva-267305435.html

Тариф на транзит грузовиков через Грузию увеличится

Тариф на транзит грузовиков через Грузию увеличится

Плата повысится как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T18:58+0400

2022-06-09T18:58+0400

2022-06-09T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Стоимость на провоз грузов транзитом через территорию Грузии вырастет с 200 до 350 лари с 20 июня, соответствующее постановление опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".При этом плата повысится как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов.Повышение стоимости в министерстве финансов объясняют тем, что действующих тариф был введен 1 августа 2010 года, а с тех пор Грузия значительно улучшила свою инфраструктуру и качество дорог.Грузия выполняет роль транзитного хаба и является единственным коридором транзита товаров из Армении в Россию и обратно.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, транзит, транспорт в грузии