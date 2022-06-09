https://sputnik-georgia.ru/20220609/v-gruzii-rasshiryaetsya-ponyatie-roditel-odinochka-267268888.html
В Грузии расширяется понятие родитель-одиночка
В Грузии расширяется понятие родитель-одиночка
Родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T09:01+0400
2022-06-09T09:01+0400
2022-06-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии 96 голосами утвердил в первом чтении поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.Согласно действующей версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.По решению Конституционного суда это понятие теряет силу с 1 июля 2022 года.Кроме того, такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб, или считается погибшим или пропавшим без вести, или второго родителя лишили родительских прав.Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.
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конституция грузии, новости, грузия, парламент грузии, дети и родители
В Грузии расширяется понятие родитель-одиночка
Родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии 96 голосами утвердил в первом чтении поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.
Согласно действующей версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.
По решению Конституционного суда это понятие теряет силу с 1 июля 2022 года.
Парламент Грузии в первом чтении взамен принял новую формулировку, согласно которой родителем-одиночкой будет считаться не только лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.
Кроме того, такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб, или считается погибшим или пропавшим без вести, или второго родителя лишили родительских прав.
Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.
В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.