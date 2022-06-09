https://sputnik-georgia.ru/20220609/v-tbilisi-prostilis-s-izvestnym-rezhisserom-temurom-chkheidze---video-267300893.html

В Тбилиси простились с известным режиссером Темуром Чхеидзе - видео

В Тбилиси простились с известным режиссером Темуром Чхеидзе - видео

В Тбилиси простились с известным грузинским режиссером, народным артистом России и Грузии Темуром Чхеидзе. Как проходила траурная церемония - смотрите в видео... 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T16:48+0400

2022-06-09T16:48+0400

2022-06-09T16:56+0400

видео

культура

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Гражданская панихида прошла в четверг в академическом театре им. Коте Марджанишвили, худруком которого Чхеидзе был около 10 лет. Проститься пришли первые лица государства, политические и культурные деятели. Затем выдающегося грузинского театрального режиссера похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.Известный режиссер, народный артист Грузии, почетный гражданин Тбилиси Темур Чхеидзе скончался 5 июня в возрасте 78 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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