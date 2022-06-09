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В Тбилиси простились с известным режиссером Темуром Чхеидзе - видео
В Тбилиси простились с известным режиссером Темуром Чхеидзе - видео
В Тбилиси простились с известным грузинским режиссером, народным артистом России и Грузии Темуром Чхеидзе. Как проходила траурная церемония - смотрите в видео... 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T16:48+0400
2022-06-09T16:48+0400
2022-06-09T16:56+0400
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Гражданская панихида прошла в четверг в академическом театре им. Коте Марджанишвили, худруком которого Чхеидзе был около 10 лет. Проститься пришли первые лица государства, политические и культурные деятели. Затем выдающегося грузинского театрального режиссера похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.Известный режиссер, народный артист Грузии, почетный гражданин Тбилиси Темур Чхеидзе скончался 5 июня в возрасте 78 лет.
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видео, культура, темур чхеидзе, грузинское кино, мультимедиа, видео-новости из грузии, театр, видео
В Тбилиси простились с известным режиссером Темуром Чхеидзе - видео
16:48 09.06.2022 (обновлено: 16:56 09.06.2022)
В Тбилиси простились с известным грузинским режиссером, народным артистом России и Грузии Темуром Чхеидзе. Как проходила траурная церемония - смотрите в видео Sputnik Грузия
Гражданская панихида прошла в четверг в академическом театре им. Коте Марджанишвили, худруком которого Чхеидзе был около 10 лет. Проститься пришли первые лица государства, политические и культурные деятели. Затем выдающегося грузинского театрального режиссера похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.
Известный режиссер, народный артист Грузии, почетный гражданин Тбилиси Темур Чхеидзе скончался 5 июня в возрасте 78 лет.