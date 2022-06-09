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В Японии ученые пролили свет на тайну внеземной жизни

В Японии ученые пролили свет на тайну внеземной жизни

Ученые утверждают, что благодаря этому открытию они смогли на один шаг приблизиться к загадке всего человечества 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T15:50+0400

2022-06-09T15:50+0400

2022-06-09T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Cуществование аминокислот в грунте с астероида Рюгу в принципе может указывать на возможность жизни за пределами Земли, заявил профессор астробиологии Йокогамского государственного университета Кенсей Кобаяши.Выяснилось, что в пробах грунта, которые доставили с астероида Рюгу космическим зондом "Хаябуса-2", зафиксировали более 20 видов аминокислот, пишет издание со ссылкой на заявление японского правительства.Ученые утверждают, что благодаря этому открытию они смогли впервые доказать, что в астероидах, бороздящих космос, содержатся органические соединения, отмечается в материале.То есть, согласно одной из научных теорий, аминокислоты попали на Землю из космоса на метеорите. Тем не менее у этой версии есть неточности: небесные тела сгорают при вхождении в атмосферу, а также быстро засоряются земными микроорганизмами, подчеркнуло Kyodo.Космический зонд "Хаябуса-2" запустили к астероиду Рюгу в 2014 году. Он удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Капсула с грунтом, собранным "Хаябуса-2", содержала черный песок и газ.

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