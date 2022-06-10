https://sputnik-georgia.ru/20220610/chasti-tbilisi-vnov-ogranichat-elektrosnabzhenie-267272130.html

Части Тбилиси вновь ограничат электроснабжение

Части Тбилиси вновь ограничат электроснабжение

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи" 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T09:56+0400

2022-06-10T09:56+0400

2022-06-10T09:56+0400

теласи

компания "теласи"

грузия

новости

общество

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 10 июня, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей "А", II, III, IIIа, V, VI микрорайонов Глданского массива, IV микрорайона Мухиани, ул. Векуа, Керченской, Тианетской и Хизабаври.В районе Исани света с 10:00 до 18:00 часов не будет у населения Пр. Монаха Габриела (частично) и ул. Лерцами. В Самгорском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей IV микрорайона Варкетили-3.Электроснабжение не будет подаваться и в Сабурталинском районе. Там с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Костава и Шартава. С 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Казбеги (частично), пр. Важа-Пшавела, ул. Тамарашвили, Лорткипанидзе и Университетской.В Крцанисском районе с 10:00 до 18:00 часов электроэнергия не будет подаваться жителям села Цавкиси (частично). В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей села Телети, Гардабанского шоссе, поселка Поничала (частично), ул. Ломинадзе, Жордания, Шавнабада, Гогоберидзе и Сургуладзе.В районе Ваке в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Ильи Чавчавадзе (частично), ул. Нино Рамишвили, Атенской, Кавтарадзе, Палиашвили, Базалетской, Абашидзе, Эристави и Арешидзе. В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Цкнети (частично).В Мтацминдском районе с 10:00 до 18:00 часов света не будет жителей ул. Кутателадзе, Табукашвили, Герцена, Лагидзе и Броссе.Что касается Надзаладеви, здесь в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов сбои в электричестве ожидают жителей I II III IV V кварталов XI микрорайона поселка ТЭВЗ, I II III V кварталов III микрорайона поселка Згвисубани, I квартала XI микрорайона поселка Згвисубани, ул. Квишхетской, Эрцо, Лекишвили и Гии Ромелашвили. В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), IV квартала поселка Згвисубани, ул. Шатили, Барамидзе, Садмели, Гамкрелидзе, Самоцдамешвиде, Какабадзе, Амиранашвили и Велисцихе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, электроэнергия