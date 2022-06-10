Что нельзя делать на Троицу 2022: традиции и приметы праздника
Троицу, один из 12 главных церковных праздников, православные в 2022-м отметят 12 июня
Христианский мир празднует Троицу на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей. Праздник посвящен евангельскому событию – сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы.
Что нельзя делать на Троицу – о традициях и приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия.
Святая Троица
Как повествует Евангелие, сионская горница, где Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов, стала первым христианским храмом.
Событие это означало триединство Бога, три ипостаси Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, существующие в единстве, творят мир и освящают его Божественной благодатью.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВерующие в храме Сиони - икона Святой Троицы
Верующие в храме Сиони - икона Святой Троицы
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
С древних времен Троица считается днем основания на земле Новозаветной Церкви, так как именно в этот день Святой Дух наделил апостолов особой силой, чтобы ученики Иисуса смогли проповедовать Евангелие во всем мире и донести до каждого весть о Христе, как о Спасителе всего человечества.
Праздник установили апостолы, но в церковный календарь Троицу внесли в конце IV века, после признания догмата о Божественном триединстве.
На Руси праздник восходит к языческим временам, поэтому, помимо церковных, появилось множество народных традиций и примет, которые стали неотъемлемой частью Троицы.
Традиции и приметы
К Троице готовились заранее – до наступления праздника убирались в доме и во дворе. До наступления Троицы по традиции избавлялись от старых и ненужных вещей, особенно тех, которые напоминали неприятные моменты в жизни.
По традиции до наступления праздника огород и сад очищали от сорняков – по приметам, если сорняк вырвать с корнями и воткнуть верхушкой в землю, он больше расти не будет.
Традиция украшать цветами дома и храмы к Троице сохранилась по сей день – по приметам такой обычай символизировал богатство, процветание и продолжение жизни.
На Троицу по традиции в церковь на службу ходили всей семьей. В праздник Святой Дух благодарят за спасение и защиту людских душ, но чего-либо просить у Господа нельзя.
На Троицу по традиции устраивали богатое праздничное застолье – к празднику готовили пироги с различными начинками, каши, блины, кисели и отвары.
Есть традиция ходить на Троицу в гости к родным и дарить подарки, а также посещать могилы усопших.
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk / Перейти в фотобанкДевушка гадает во время святок в Челябинске
Девушка гадает во время святок в Челябинске
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk/
Настоящее веселье в деревнях начиналось ближе к вечеру – пели песни, танцевали и устраивали хороводы, а также проводили ритуальные обряды. По традиции на Троицу устраивали веселые ярмарки с развлечениями, длившиеся почти неделю.
На Троицу незамужние девушки обязательно гадали – они плели венки и под песни бросали их в воду. Хорошей приметой считалось, если веночки сходились – девушку обязательно сватали уже в этом году.
По традиции, чтобы отпугнуть нечисть, на Троицу разжигали костры по берегам рек и озер. В старину люди верили, что в праздник русалки выходят на берег и заманивают парней.
Что нельзя делать
Нельзя на Троицу делать тяжелую работу – праздник следует посвятить молитвам и размышлениям о Господе. Также нельзя делать уборку в доме, печь, работать в огороде и шить. В праздник по старинной традиции нельзя стричься и красить волосы.
Нельзя на Троицу венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться чревоугодию и пьянству. Как и в любой другой церковный праздник, на Троицу нельзя сквернословить, завидовать, ругаться или желать кому-либо зла.
По приметам на Троицу нельзя ходить в лес, а также купаться. В старину верили, что мавки и русалки могут заманить человека и погубить.
А вот свататься на Троицу – хорошая примета, обещающая будущим супругам долгую и счастливую жизнь.
Материал подготовлен на основе открытых источников