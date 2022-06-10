https://sputnik-georgia.ru/20220610/dlya-voditeley-nastupil-mrachnyy-den--ekspert-o-tsenakh-na-benzin-v-velikobritanii-267332648.html

"Для водителей наступил мрачный день" – эксперт о ценах на бензин в Великобритании

"Для водителей наступил мрачный день" – эксперт о ценах на бензин в Великобритании

Заполнить полный бак дизельным топливом теперь стоит 103,43 фунта 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T16:00+0400

2022-06-10T16:00+0400

2022-06-10T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Великобритании цены на топливо подобрались к историческому максимуму: так, впервые в истории заполнить бак автомобиля объемом 55 литров в стране стоит дороже 100 фунтов стерлингов, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.На сегодня средняя стоимость литра бензина в стране составляет 182,31 пенса (около 2,28 доллара), тогда как стоимость дизельного топлива – 188,05 пенса (около 2,36 доллара), отмечает британская ассоциация автомобилистов RAC. Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем стоили 129 пенсов (около 1,62 доллара) и 131 пенс (около 1,64 доллара) за литр соответственно.Уильямс считает, что британским домохозяйствам остро необходима дальнейшая денежная поддержка со стороны властей, так как восемь из десяти семей зависят от своих автомобилей. Поэтому снижение пошлин на топливо на 5 пенсов в марте кажется сейчас ничтожным, ведь оптовые цены на бензин уже выросли в пять раз с момента весеннего заявления правительства, отметил он. Также Уильямс обращает внимание, что дальнейшее снижение пошлин или временное снижение НДС могло бы в значительной степени помочь водителям, особенно тем, кто имеет низкий доход и не имеет другого выбора, кроме как использовать автомобиль для передвижения.Вскоре после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.Цена на бензин и дизельное топливо в Британии в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. Между тем, сегодня во всем мире фиксируется замедление поставок топлива из-за множества проблем на нефтеперерабатывающих предприятиях, дефицита бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.

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великобритания, новости, в мире, европа, цены на топливо, бензин